El gobierno federal amplió el proceso que puede llevar a la revocación de pasaportes a personas con deudas altas de pensión alimentaria.

La primera fase comenzó hace una semana con casos de personas que deben $100,000 o más. Ahora, se anunció una segunda etapa que aplicará a quienes tengan deudas de $75,000 o más, según informó hoy la Administración para el Sustento de Menores (ASUME).

Esta nueva fase arrancará el 1 de junio, de acuerdo con una comunicación enviada por la Office of Child Support Enforcement a agencias de sustento de menores en Estados Unidos. El gobierno federal no descarta que más adelante se incluyan deudas aún menores.

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“Estos mecanismos buscan que los padres cumplan con la responsabilidad que tienen con sus hijos y atiendan sus casos antes de que enfrenten otras consecuencias. Desde que comenzó la primera fase el pasado 8 de mayo, ya conocemos de un caso en Puerto Rico de una persona cuya deuda superaba los $100,000 y que decidió ponerse al día luego de recibir la notificación relacionada al proceso federal”, expresó la administradora de ASUME, María del Mar Mateu Meléndez.

En Puerto Rico, la primera fase identificó 435 casos que podrían verse afectados por la medida. Ahora, la agencia trabaja en identificar a las personas que entrarían en esta segunda etapa.

Si el pasaporte es revocado, la persona deberá atender su deuda y esperar la validación de las agencias federales antes de poder solicitarlo nuevamente, un proceso que puede tardar varias semanas incluso después del pago.

La directriz federal forma parte de un acuerdo entre el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Office of Child Support Enforcement, bajo la Ley de Seguridad Social. La norma permite incluso notificar a personas con deudas mayores de $2,500 sobre posibles sanciones, incluyendo la pérdida del pasaporte.

“Sabemos que muchas personas pueden tener dudas sobre el estatus de sus casos o sobre cómo este proceso les puede afectar. Nuestro llamado es a que se comuniquen con ASUME antes de esperar una notificación federal. Queremos ayudarlos a verificar sus balances, aclarar dudas y orientarlos sobre las opciones disponibles para ponerse al día”, exhortó Mateu Meléndez.