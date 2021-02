El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi anunció esta mañana que su gobierno no se estará subscribiendo al Acuerdo de Apoyo al Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico anunciado hoy por la Junta de Supervisión Fiscal.

Aunque aceptó que los términos económicos anunciandos por la Junta y un grupo de acreedores son positivos para la isla, rechazó que el acuerdo contenga recortes a las pensiones.

“El Plan de Ajuste no debe afectar aún más a nuestros pensionados, por lo que, aunque apoyo los términos económicos del acuerdo entre JSF y el Grupo de Acreedores, el Gobierno de Puerto Rico no estará subscribiendo el PSA anunciado hoy. Estoy seguro de que el Tribunal presidido por la Jueza federal Laura Taylor Swain puede aprobar un Plan de Ajuste que no contenga recorte a las pensiones porque no es necesario para el éxito de la transacción, y así se lo haré constar al honorable tribunal”, reza parte de una comunicación escrita del gobernador.

“Durante los últimos meses, el Gobierno, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (“AAFAF”), ha participado del proceso de mediación que permitió el PSA anunciado hoy por la JSF. Durante este proceso, el Gobierno fue enfático en que cualquier PSA a ser implementado mediante un Plan de Ajuste que incluya un recorte a las pensiones de los servidores públicos no contará con nuestro apoyo. Lamentablemente, la JSF aún no ha abandonado los recortes de pensiones incluidos en el Plan de Ajuste de febrero del 2020. Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico le ha comunicado a la JSF y al Grupo de Acreedores que no será parte del PSA anunciado hoy’, añadió Pierluisi.

Sobre el acuerdo alcanzado por la Junta y un grupo de acreedores de obligaciones generales (el “ Grupo de Acreedores ”) del Gobierno Central y la Autoridad de Edificios Públicos expresó que “son positivos para Puerto Rico. Más aún, estoy convencido de que el acuerdo es sostenible y podrá ser cumplido sin poner en riesgo los servicios esenciales del gobierno”.

Añadió que “el acuerdo, por ejemplo, representa una reducción en la deuda total de Puerto Rico de casi 80% y reduce el servicio total a la deuda en aproximadamente 62%. En comparación con el Plan de Ajuste propuesto por la JSF en febrero de 2020, se reduce enormemente la cantidad de deuda garantizada y sustituye la totalidad de la deuda del Gobierno central con bonos de obligación general no garantizados e instrumentos de valor contingente exclusivamente”.