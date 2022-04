Aunque el Colegio de Ingenieros ha expresado que unas 500 escuelas del país pudieran colapsar por tener un defecto de construcción conocido como “columna corta” y aun no hay un plan para manejar la situación estructural del país, las clases se reanudarían el lunes, 13 de enero.

Así lo dio a conocer Antonio Pabón, el nuevo secretario de la gobernación, luego de salir de una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez y el secretario de Educación, Eligio Hernández.

Incluso, indicó que mañana los maestros no se tienen que reportar a las escuelas, pero sí los directores porque deben estar presente para las inspecciones que se realizarán en las 856 aulas del país, así como los empleados de comedores escolares que actualmente realizan las labores de preparación de comida para los refugiados.

Según Pabón, unas 389 escuelas serán inspeccionadas por la Autoridad de Edificios Públicos, mientras que las restantes recaerían en Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públcias (OMEP) y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). Indicó que OMEP ha contratado cinco corporaciones para realizar las labores de inspección que asciende a $1,200 por escuela.

“Todas las compañías contratadas están en el registro de licitadores de la Administración de Servicios Generales y se hizo por los canales para cuando se solicitan estos contratos para emergencias. Son compañías que en el pasado estaban contratadas por OMEP, pero que en el presente estaban en el registro de licitadores. No se buscaron compañías nuevas”, dijo Pabón.

Pabón identificó a las compañías por sus iniciales, las cuales corresponden a ROV, Benítez Ramos y Asociados, EAS, EAH y ECS.

“Las escuelas de OMEP va a estar siendo inspeccionadas por estas cinco corporaciones pero también van a estar siendo inspeccionadas por AFI, entonces AFI no tiene una nueva contratación, tampoco la hace la AEP (Autoridad de Edificios Públicos). Ha AFI se le van a ir asignando escuelas porque tiene la cantidad de ingenieros posibles para ir inspeccionando una serie de cantidad de escuelas en las diferentes regiones que entonces evitaría el costo y el gasto de las que hay que seguir pagando a través de OMEP”, indicó.

La escuelas ha inspeccionar están siendo divididas por región; hoy empezaron con Ponce, mañana inspeccionarán Mayagüez; el 10 de enero Arecibo y Humacao; el 11 Caguas y el 12 de enero San Juan y Bayamón.

Con estas visitas a las escuelas, Pabón entiende que “al día de hoy, las clases todavía empiezan el lunes”. “Las inspecciones nos van a arrojar si la escuela está apta para recibir estudiantes el lunes”, indicó.

Solicitan propuesta al ingeniero José Izquierdo

Con relación al defecto de “columna corta” identificado en las escuelas del país por el Colegio de Ingeniero y que las pone en riesgo de colapso ante un evento sísmico de mayor intensidad, Pabón indicó que la Autoridad de Edificios Públicos ha solicitado unas propuestas al ingeniero José Izquierdo, exsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y experto en columnas cortas “para que ayude a trabajar en esa área”.

Según explicó Alicea, en una conferencia previa a la reunión que sostuvo con la gobernadora esta tarde, el defecto provoca que las columnas de la estructura no puedan oscilar en toda su extensión durante el temblor, y se quiebren a la mitad, lo que causa que los pisos caigan uno sobre otro como si fuera un acordeón.

Pabón en tanto, indicó que las clases comenzarán el lunes, apesar de la opinión del Colegio de Ingenieros y que sus peritos tampocos estarían participando de estas inspecciones.

Alicea junto al presidente el presidente de la Comisión de Terremoto del Colegio de Ingeniero, Félix Rivera, y el ingeniero estructural y asesor de la gobernadora Carlos Ignacio Pesquera también sostuvieron una reunión con la gobernadora durante la tarde, pero no se revelaron detalles de planes a ejecutar.

Alicea manifestó que el Colegio puso a sus disposición sus peritos, pero finalmente es el gobierno quien tiene la potestad de establecer las prioridades. Al momento indicó que no ha recibido un número de estruturas a hacer evaluadas.

“Ciertamente las escuelas es parte de las inspecciones que hemos estado haciendo. Nosotros ponemos a disposición del gobierno nuestros peritos pero son ellos los que determinan dónde vamos a establecer la prioridad si el alcalde me dice que vea un edificio yo voy a un edificio, si me dice una escuela vamos a la escuela, básicamente es el Estado quien decide cuál es la prioridad, donde sea nosotros vamos a estar”, dijo.

“Un número como tal no (le han dado). Nosotros sí hemos puesto nuestros peritos a disposición del gobierno. En este caso nuestra coordinación ha sido con el comisionado de Manejo de Emergencias, con Carlos Acevedo es con quien básicamente ha sido la coordinación y con algunos alcaldes como el de Guánica y el de Guayanilla y el de Mayagüez, que próximamente estaremos atendiéndolo, y él nos dirá cuál será su prioridad, pero básicamente no se nos ha dicho vamos a inspeccionar 100 edificios, es de acuerdo a lo que vaya surgiendo”, apuntó.

No osbtante, Pesquera contradijo las expresiones de Alicea al decir que la posibilidad de colapso en las escuelas es “incorrecta”.

“Ese número (500 estructuras que pudieran estar en peligro de colapsar), y no sé quien lo dijo, es de estructuras que pueden ser vulnerables. Cada edificación tiene una capacidad para resistir un sismo. La pregunta es si esa capacidad es adecuada o no. Obviamente, las 500 estructuras de no ocurrir ningún tipo de evento están en pie en este momento y no representan ningún riesgo de colapso a menos que haya un evento que sea más de su capacidad”, indicó Pesquera.

“El tema de la capacidad de resistir un sismo es un tema que Puerto Rico ha venido manejando por décadas. Lamentablemente no ha habido un evento de la naturaleza que vivimos ahora en Guánica para crear conciencia de la importancia de atender esa necesidad. Históricamente hay una comisión de terremotos que responde al gobierno de Puerto Rico y esa comisión que históricamente atendía estos asuntos, hacía recomendaciones sobre las que estamos discutiendo ahora pero desafortunadamente por diferentes razones nunca se implementaron. Lo que yo entiendo que va a ocurrir, que esta lección de los terremotos de Guánica va a crear la oportunidad histórica de que se atiendan. Atender estas deficiencias o estas vulnerabilidades en diferentes estructuras tanto pública como privadas va a tomar tiempo”, señaló.