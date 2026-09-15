La administración de Jenniffer González Colón dará la lucha ante la Junta de Supervisión Fiscal para lograr aumentar la pensión de los retirados del gobierno de Puerto Rico a $1,000 mensuales.

“Mi administración está evaluando alternativas para aumentar de manera recurrente los ingresos del gobierno y atender esta injusticia responsablemente, dentro de las limitaciones legales y fiscales que enfrenta Puerto Rico. Estoy comprometida con trabajar junto a la Junta en opciones que nos permitan hacerles justicia a nuestros pensionados y corregir el impacto de un plan que los dejó rezagados durante una década. Una vez discutamos esas alternativas con la Junta, presentaré la medida correspondiente, tal como se lo advertí. Entre las opciones que estamos evaluando se encuentran los ahorros logrados mediante la reducción de gastos en contratos de servicios profesionales”, afirmó González Colón en declaraciones escritas.

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La afirmación la hizo luego de que ayer, lunes, el director de la Junta, Robert Mujica, hiciera pública una carta en la que estableció que la propuesta legislativa de la gobernadora para aumentar las pensiones a $1,000 mensuales “es fiscalmente irresponsable” y afectaría las reformas fiscales impulsadas para sacar al gobierno de la quiebra.

“Establecer una obligación de pensiones recurrentes sin contabilizar ni financiar plenamente todos sus costos es fiscalmente irresponsable, dificulta la recuperación financiera de Puerto Rico y corre el riesgo de que la isla vuelva a las prácticas de gastos que llevaron a su quiebra y a la promulgación de la ley Promesa”, sostuvo Mujica en su carta.

La gobernadora abrió las puertas para comenzar un diálogo con la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal para conseguir alternativas y lograr la propuesta en pro de los pensionados, que según reconoció, todavía no les dará para tener una buena calidad de vida.

“Nadie puede vivir con una pensión de menos de $1,000 al mes. Esa es una realidad que no podemos ignorar. Yo estoy del lado de nuestros retirados y de nuestra gente más vulnerable. La Junta de Supervisión Fiscal impuso un Plan de Ajuste que marginó injustamente a nuestros pensionados durante los pasados 10 años. Quienes dedicaron su vida al servicio de Puerto Rico no deben cargar con el peso de una crisis fiscal que no provocaron. Esta situación ha dejado a miles de retirados enfrentando serias dificultades económicas mientras intentan cubrir sus necesidades básicas”, señaló.

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En una conferencia de prensa este martes en La Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, que la administración está “abierta a negociar” para atender las necesidades de unos 55,000 retirados del gobierno, la mayoría adultos mayores.

“Lo que no va a hacer la administración de Jenniffer González es abandonar a los retirados de Puerto Rico. Eso no puede pasar aquí”, aseguró.

Reconoció que los $1,000 mensuales propuestos no solucionarán los problemas de los retirados. Pero, comentó que muchos maestros y policías, que no cotizaron el Seguro Social, lo que reciben de pensión es aproximadamente $450 mensuales.

“Eso no da para nada. Hay medicamentos de copago que tú pagas más de eso”, señaló el secretario de Asuntos Públicos.

Explicó que la Junta se mostró abierta al diálogo, por lo que aprovecharán para conseguir alternativas.

“Vamos a estar al lado del retirado y vamos a sentarnos a hablar”, concluyó.

La propuesta del gobierno, recogida en el proyecto de la Cámara 1399, costaría un desembolso anual de unos $232.6 millones, según el análisis que realizó la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).