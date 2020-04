El secretario de Hacienda, Francisco Parés, informó este jueves que ya sometieron ante la Junta de Supervisión Fiscal la propuesta para entregar un incentivo de $500 a cada contribuyente, según anunciara recientemente la gobernadora Wanda Vázquez.

“Ya se hizo la petición formal a la Junta de Supervisión Fiscal para entregar esos $500 adicionales a los contribuyentes como prometió la gobernadora. Y le pedimos que evalúen con celeridad la petición para entregar ese dinero cuanto antes a los más necesitados”, afirmó Parés este miércoles.

Dijo que, si la JSF lo aprueba, no tardarían mucho en comenzar a entregar ese dinero.

Por otro lado, Parés indicó que están a la espera de que el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) apruebe el borrado que sometieron para comenzar a entregar la ayuda a ciudadanos bajo las disposiciones de la ley federal CARES Act.

Recordó que bajo las disposiciones de esa ley, cada ciudadano que tenga ingresos anuales menores a $75,000 recibirá $1,200, y además recibirán $500 por cada hijo dependiente.

Sin embargo, en el caso de los territorios, tienen que someter un plan de distribución ante el Departamento del Tesoro federal. Según Parés, ya el entregaron el borrador al IRS para su aprobación.

“Ese plan continúa en evaluación. El IRS sugirió que la distribución a participantes del Seguro Social que no radican planilla se hiciera a través de un trámite ante Hacienda. Nosotros expresamos reparo y le dijimos que nuestra intención es que se beneficien de igual manera que en otros estados”, dijo Parés, agregando que enviaron una carta al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, preocupados por la diferencia que exigían a Puerto Rico.

Agregó que, en lo que llega la aprobación del plan, ya Hacienda está montado la estructura para pagar lo más rápido posible a unos 490,000 contribuyentes que ya han identificado que recibirían el beneficio. “En cuanto hagan la aprobación podrían recibir el pago”, comentó.

Detalló que a ese grupo le estarán enviando un correo electrónico para dejarles saber que son beneficiarios y podrían recibir el pago a partir del 27 de abril. Explicó que se enviarían dos tipos de correo, “uno para los que tenemos su cuenta de banco, y les dejamos saber que no tiene que tomar ninguna acción”, y el otro para los que no han reportado su cuenta de banco, para que estén pendiente a las instrucciones “sencillas” para proveer a Hacienda su cuenta de banco. Al grupo que no provee su cuenta de banco, le enviarían un cheque por correo regular a la dirección que tenga Hacienda registrada.

Parés afirmó que, a pesar de que exploraron otras alternativas, no encontraron la forma de acelerar el proceso de la entrega de ese dinero.

Por otro lado, la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Briseida Torres, informó que las reclamaciones por desempleo alcanzaron la cifra de 274,000. Agregó que hasta el momento se han desembolsado alrededor de $56 millones en pago por desempleo.

La secretaria sostuvo que el pago adicional de $600 semanales para todos los que reciben pago por desempleo ya está disponible y se comenzará a entregar la próxima semana. Agregó que ese pago se estará entregando de manera retroactiva a todos los beneficios entregados desde el 4 de abril.

Además, informó, a través del programa de asistencia de emergencia para autoempleados conocido por las siglas en inglés de PUA, las personas que trabajan por cuenta propia podrán solicitar el beneficio de beneficio por desempleo y les va a aplicar el pago adicional de $600 semanales.

La secretaria agregó que, para poder atender el alto volumen de llamadas están evaluando extender el horario del centro de llamadas de la agencia.