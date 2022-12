Yabucoa. La posibilidad de llevar a cabo una reforma contributiva en el futuro no ha sido descartada por el gobernador Pedro Pierluisi, a pesar de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha indicado que cualquier cambio en las contribuciones tendría ser de carácter neutral.

“Lamentablemente, la política de la Junta, hasta el presente, y yo espero que reconsideren esa postura, es que cualquier reducción en cualquier tasa contributiva o impuesto en Puerto Rico tiene que conllevar un alza en otra contribución o impuesto por la misma cantidad. En otras palabras, dice que... en inglés le dicen tiene que ser ‘revenue neutral’, es decir, que los recursos del Gobierno, o los recaudos del Gobierno, no se pueden afectar de ninguna manera”, explicó el gobernador, en declaraciones ofrecidas tras la inauguración de una empresa de reciclaje de neumáticos en Yabucoa.

“Pero yo creo que es una postura muy rígida. Porque hay veces que uno puede lograr unos ahorros en las agencias. Hay programas que quizás no son necesarios. De igual manera podemos ser efectivos combatiendo la evasión. Y de igual manera también diciéndole a la Junta, los recaudos están excediendo los estimados. Hay diferentes argumentos que yo puedo levantarle a la Junta para justificar el costo de una reforma contributiva”, añadió. “Así que no me quito. No voy a descartar la posibilidad de una reforma contributiva”.

Explico que el comité que le asesora en temas de reforma contributiva se ha estado reuniendo “recientemente” y está a la espera que produzca “un informe final en el que presente alternativas de posible reforma, y computando o calculando el costo de cada una, para entonces retomar esta discusión con la Junta”.

“Pero es la Junta la que está imposibilitando hacer una reforma contributiva por su postura fiscal”, insistió.

Sin embargo, estimó que, en cualquier caso, de conseguir llevar a cabo una reforma contributiva, “con toda probabilidad la efectividad sería ya para el año 2025″.

“Si pudiera ser para el año 2024, mejor. Pero no me sorprendería que la implantación sería efectiva para 2025″, reiteró.

En un asunto fiscal relacionado, explicó que el superávit que registró el gobierno “ya está comprometido” para otros asuntos.

Haciéndose eco a expresiones anteriores de Omar Marrero, secretario de Estado y director ejecutivo de la Agencia de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), abundó que “el superávit, o el sobrante, que tenemos” surge de la comparación de “la cantidad de los recaudos del gobierno con la cantidad que se proyectó en el plan fiscal de hace un tiempo atrás”.

Ese sobrante, agregó, “ya está comprometido, por varios motivos. Parte, se le hace un pago que era de naturaleza contingente a bonistas. Parte, fue la bonificación que se le dio a cerca de 100,000 empleados del gobierno. Y de igual manera, parte, está reservado para la alianza público privada de generación eléctrica en Puerto Rico que está en curso y debe estarse finalizando próximamente. Y lo que sea que queda, aparentemente ya también, está comprometido”.