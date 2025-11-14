Los usuarios de dispositivos Android en Puerto Rico ya pueden utilizar el Google Wallet para guardar su licencia de conducir o tarjeta de identificación.

La herramienta, conocida como identificación móvil (mDL), se hizo disponible para los boricuas de manera oficial oficial este viernes. Con ello, Puerto Rico se convierte en la octava jurisdicción de los Estados Unidos en ofrecer esta avanzada tecnología de identificación digital en la aplicación de Google Wallet.

El anuncio lo realizó la gobernadora Jenniffer González Colón, en un comunicado de prensa conjunto con el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González, y el director interino del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), Poincaré Díaz.

Este nuevo servicio, se informó, permite a los residentes añadir su licencia de conducir o tarjeta de identificación a sus dispositivos Android. La activación complementa la funcionalidad ya disponible para usuarios de Apple Wallet desde el 12 de diciembre de 2024.

La mDL es una versión electrónica de la licencia o identificación física que se almacena en una billetera digital, facilitando una forma segura y privada de presentar la identificación sin necesidad de entregar el dispositivo.

“Uno de los mayores enfoques de nuestra administración es que este gobierno sea un facilitador para la gente. El servicio de mDL en Google Wallet, el cual negociamos y concretamos, es parte de los pasos que estamos tomando para la modernización e innovación tecnológica; con ello estamos impulsando una manera más ágil de verificación para el usuario; a la vez que ponemos a Puerto Rico a la vanguardia, ofreciendo a nuestros ciudadanos una herramienta segura, conveniente y a la par con lo que ya se está implementando en otras jurisdicciones de los Estados Unidos”, afirmó la gobernadora.

“Esta iniciativa mejora la experiencia del usuario y refuerza la seguridad y privacidad de la información personal de nuestros residentes”, añadió la primera ejecutiva.

Por su parte, el secretario González destacó la importancia de esta herramienta para los servicios de transportación.

“Esta identificación digital no reemplaza la tarjeta física, pero sí la complementa de manera eficiente. La mDL en Google Wallet ofrece una forma más ágil de verificación en lugares con lectores compatibles, como en los controles de seguridad de la TSA en aeropuertos, incluidos el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), Aeropuerto Internacional Mercedita (PSE) y Aeropuerto Internacional Rafael Hernández (BQN), siempre y cuando la persona cuente con una REAL ID. Esto simplifica procesos y reduce el riesgo de pérdida o robo de la identificación física”, afirmó.

El director interino de PRITS resaltó, por su parte, el trabajo técnico detrás del proyecto.

“Nuestro equipo en PRITS ha trabajado diligentemente para asegurar que esta funcionalidad sea robusta, segura y fácil de usar para todos. La mDL en Google Wallet está diseñada con un fuerte enfoque en la privacidad, permitiendo a los usuarios consentir de manera explícita qué información se comparte y revisarla antes de hacerlo. Este nivel de control y seguridad es fundamental para generar confianza en las herramientas digitales que desarrollamos para la ciudadanía”, sostuvo.

¿Cómo se hace?

Para poder añadir una licencia o identificación a Google Wallet, debe tener una licencia o ID válida y vigente emitida después del 1 de julio de 2016. La funcionalidad no está disponible para licencias de aprendizaje (Categoría 1). El dispositivo debe ser un teléfono con sistema operativo Android 9 o posterior, tener Bluetooth activado y contar con un bloqueo de pantalla (PIN o biometría).

El proceso para agregar la identificación es sencillo y se realiza a través de la aplicación Google Wallet, donde se siguen instrucciones en pantalla para tomar fotos de la licencia y un video de la persona para la verificación de identidad. En algunos casos, si se necesita información adicional, el usuario podría ser notificado para realizar una verificación a través de CESCO Digital o de forma presencial.

La identificación en Google Wallet puede presentarse de dos maneras: acercando el dispositivo a un lector compatible o mostrando un código QR desde la aplicación. Ambas opciones permiten al usuario revisar y autorizar la información antes de ser compartida. La mDL no sustituye la obligación de llevar la tarjeta física.