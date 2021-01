Inicia el 2021 y con ello se asoman nuevos retos y dificultades en los 78 municipios del país. Alcaldes compartieron con Primera Hora cuáles son los desafíos más grandes que enfrentarán en este cuatrienio.

Villalba

Alcalde: Luis Hernández

Tercer Cuatrienio

Para el alcalde Luis Hernández, quien va a su tercer cuatrienio en Villalba, el mayor reto será lograr el desembolso de las ayudas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para la reconstrucción de los daños dejados por el huracán María hace ya más de tres años.

“En el caso nuestro son varios retos, pero si lo fuéramos a resumir en tres retos importantes, yo pondría como primer asunto el continuar proyectos de recuperación post maría, especialmente lo que es el reto de luchar para el desembolso de los fondos. El proceso de desembolso de los fondos de FEMA ha sido exageradamente burocrático, muy lento. Eso es uno de los principales retos que tenemos que enfrentar”.

PUBLICIDAD

Otro de los grandes retos, según Hernández, es lograr que la Junta de Supervisión Fiscal no tome decisiones fiscales en los municipios.

“La Junta de Control Fiscal está intentado entrar a tomar decisiones presupuestarias en los municipios a pesar de que los municipios estamos pagando nuestra deuda a diferencia del gobierno. Uno de esos retos es que la Junta entienda que los municipios no somos culpables de la Ley Promesa sino que el gobierno es el que no está pagando la deuda, nosotros estamos pagando la deuda”, recalcó Hernández.

Asimismo, el alcalde mencionó como tercer reto el “poder trabajar con un gobierno compartido”.

“Es importante ver cómo los municipios podemos entrar y jugar un rol sumamente importante para poder ser puente de comunicación y que los proyectos y las cosas se hagan”.

Ceiba

Samuel “Sammy” Rivera

Primer Cuatrienio

Para Samuel “Sammy” Rivera, sus primeros días como alcalde del pueblo de Ceiba, serán retantes, ya que asegura entra a un municipio en déficit de más de $3.5 millones.

“El mayor reto es que el municipio deja un déficit en estos últimos ocho años de casi $3,600,000. Ellos cerraron con $3 millones ciento y pico mil dólares, pero el director de finanzas en la transición nos dejó saber que este año fiscal que está corriendo, por ahora, va casi con medio millón en déficit, lo que aumenta a $3,600,000, dejando el municipio casi inoperante”.

Según Rivera, un aumento otorgado a empleados por el ex alcalde, Angelo Cruz, lo pone en jaque para poder cumplir con las dos quincenas de los empleados municipales arrancando su mandato.

PUBLICIDAD

“Dieron un aumento a última hora, en los últimos seis meses y está arriesgando el pago de la nómina de todos los empleados municipales. El municipio no tiene la capacidad de cubrir las quincenas del 15 y 30 de enero. Eso es uno de los mayores retos que tiene Sammy Rivera arrancando, por la irresponsabilidad administrativa, sabiendo que son fondos públicos y tú tienes que salvaguardar, velar y proteger los mejores intereses de todos los empleados y del pueblo de Ceiba y lo puso en riesgo. Eso es lo más difícil en los primeros seis meses. Si lo logramos, que lo vamos a lograr, va a ser a pelo”, confesó el nuevo alcalde ceibeño.

No obstante, Rivera espera poder trabajar con los fondos federales que ya ha recibido el municipio para comenzar la reconstrucción del casco urbano, facilidades deportivas, aceras y las carreteras en las comunidades

“De los grandes retos que tiene Ceiba son los fondos federales… ¡Gracias a Dios por eso! Eso es una de las cosas que vamos a estar trabajando rápido porque los fondos federales están disponibles y estamos reprogramando y poniendo la propuesta para poder lograr, de aquí a año y medio, poder tirar esos proyectos para la carretera”, sostuvo el alcalde.

Vega Baja

Marcos Cruz

Tercer Cuatrienio

El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz, espera en su tercer cuatrienio poder atender el reto fiscal que enfrenta su municipio y lograr realizar los trabajos de recuperación que quedan pendientes desde el huracán María.

“Nuestro mayor reto será la situación fiscal del municipio y todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico y a la recuperación de la ciudad a través de los fondos federales, entiéndase FEMA, COR3 y la situación de la pandemia. Al día de hoy, todavía seguimos en esa lucha y validando facilidades que fueron seriamente destruidas como lo es la cancha bajo techo, las facilidades recreativas y deportivas, tanto del municipio como del Departamento de Recreación y Deportes que al día de hoy todavía no han reconstruido ni una sola facilidad”, dijo Cruz.

PUBLICIDAD

El alcalde incumbente, dice estar esperanzado de que “finalmente se liberen estos fondos que a su vez nos van a ayudar en términos de lo que es la creación de empleos en la ciudad y lo que serían patentes y arbitrios de construcción que entonces nos darían un respiro a nivel económico”, expuso Cruz.

Isabela

Miguel “Ricky” Méndez

Primer Cuatrienio

En Isabela, el nuevo alcalde Miguel “Ricky” Méndez llega a la poltrona municipal para enfrentar lo que dice son “grandes retos fiscales”, sobre todo por la intervención de la Junta y una “situación precaria” en la corporación municipal del hospital Centro Isabelino de Medicina Avanzada (CIMA). Además, dice que tendrá un gran reto para lograr costear el recogido de basura en el ayuntamiento.

“Vamos a trabajar la situación económica precaria que tiene la corporación municipal CIMA, ese es uno de los grandes retos. Y, estamos viendo cómo vamos a trabajar alternativas para reducir el costo del recogido de basura. Estas dos cosas ya la estamos viendo desde la transición y estamos empezando a dar paso con diferentes compañías, diferentes personas conocedoras del tema, de cómo podemos trabajar alternativas para ayudar a que en estas dos situaciones las podamos vencer”, dijo Méndez.

A su vez, el nuevo alcalde confirmó haber iniciado conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal “para conocer cuáles son sus requerimientos y planteamientos a la luz de lo que estamos encontrando en el municipio. Ver en qué cosas estamos en concordancia con ellos y qué cosas estamos en discrepancia y necesitamos analizar un poquito más. Ya por lo menos estamos en esos pasos”, comentó el nuevo alcalde isabelino.

PUBLICIDAD

Aguada

Christian Cortés Feliciano

Primer Cuatrienio

En el municipio de Aguada el mayor reto para el alcalde electo, Christian Cortés, también será de índole financiero.

“El reto fiscal es uno sumamente importante, específicamente ver cómo el municipio se encuentra fiscalmente hablando. Si la administración actual ha cumplido con el 50% del presupuesto que se supone que dejen para la segunda mitad del año fiscal. Evaluar qué tan grande ha sido la disminución de los recaudos que sabemos que con el tema del COVID han disminuido y verificar si se le ha dado buen uso a las medidas que tanto el gobierno estatal como el federal han propuesto para el dinero que ha llegado a los municipios para contrarrestar esta situación del COVID”, expresó el alcalde aguadeño.

Cortés adelantó que uno de los mayores retos que atenderá en sus primeros 100 días como alcalde, es lograr embellecer la ciudad y también abrirle paso al turismo y apoyar a los pequeños y medianos comerciantes.

“En Aguada en el caso de obras públicas se encuentra en una situación crítica, queremos poner esa dependencia al día porque es la que más servicio directo da a la ciudadanía. Durante los primeros 50 días nos vamos a estar enfocando en todo lo que tiene que ver con ornato, limpieza de nuestro pueblo, embellecimiento de nuestro pueblo y pintura”.

“Los restantes 50 días vamos a estar trabajando el tema de la estrategia de desarrollo económico que va a estar contemplada en dos fases: primero en convertir a Aguada en un destino para visitar una vez salgamos de la pandemia. Y, el segundo enlace de desarrollo económico va a estar enfocado en el pequeño y mediano comerciante aguadeño que es una industria fuerte que tenemos aquí”, dijo Cortés.

PUBLICIDAD

Loíza

Julia Nazario

Segundo Cuatrienio

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, confesó que su primer cuatrienio fue bastante retante, aunque entiende que este segundo término le llega también con grandes retos fiscales.

“Aunque cuando yo entré mi primer cuatrienio tuve un gran reto con un municipio en déficit y sin recursos económicos, este nuevo cuatrienio presenta un gran reto en cuanto a los recursos económicos porque por la pandemia dejamos de recibir una cantidad sustancial del IVU y los ingresos del CRIM han mermado considerablemente”.

“Nos enfrentamos a un municipio con menos recursos y donde vamos a tener que ser bien creativos para poder manejar estos fondos porque ya habíamos hecho casi todas las reducciones que se pueden hacer”, explicó la alcaldesa, quien dijo que lo único que les restaría por hacer para cortar gastos sería “despedir empleados y no está contemplado”.

Para Nazario, los fondos Cares fueron de gran ayuda para atender a la pandemia, pero no han sido suficientes para mantener a flote a su municipio y entiende que los reclamos al gobierno central no han sido atendidos.

“Quien asignó los fondos Cares se olvidó de que los municipios dejamos también de recibir mucho dinero que se traduce en servicios a los residentes. A pesar de que los alcaldes hemos elevado la voz, ha caído en oídos sordos. Así que muchos municipios pequeños se las estarán viendo bien difícil en este nuevo año que comienza”, indicó la alcaldesa de Loíza.

Arecibo

Carlos “Tito” Ramírez Irizarry

Primer Cuatrienio

PUBLICIDAD

En el caso del nuevo alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Irizarry, el mayor reto también será manejar un déficit que alega es mucho más alto de lo que pensaba.

“El reto número uno es el déficit muy alto que todavía no me han entregado el informe, me lo entregan esta semana. Están contando $90 millones de déficit, un déficit bastante alto. Cuando el (Carlos Molina), entró en el 2013 cogió un déficit de $11 millones y ahora lo deja con cerca de $90 millones. Yo esperaba un déficit como de $13 millones, no de esa magnitud. Pero, vamos a enrollarnos las mangas y vamos a echar este pueblo paˈ lante”, dijo el nuevo alcalde arecibeño.

Asimismo Irizarry dice estar enfocado en atender la burocracia con la que se otorgan los permisos en su municipio.

“Son retos grandes porque ARPE es del gobierno y otorga permisos con demasiada lentitud. Queremos terminar el ordenamiento territorial para yo mismo otorgar los permisos y así sea más viable para el que quiera venir a invertir en Arecibo pueda hacerlo con más facilidad”, dijo el alcalde electo.

Además del reto fiscal, Irizarry tiene planes de atender el ornato, ya que alega que “la limpieza en este pueblo es algo urgente. Tenemos un pueblo sucio y nos está arropando la basura”.

Fajardo

José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez

Primer Cuatrienio como alcalde electo

El alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez, aunque juramenta por primera vez como alcalde electo por el pueblo, ya ostentaba el cargo, luego de la dimisión de su padre Aníbal Meléndez Rivera, quien dejó el cargo a principios del 2020.

PUBLICIDAD

Para Joey Meléndez, el nuevo cuatrienio requerirá de “esfuerzos”, ya que no los considera retos, aunque reconoce que su encomienda tanto personal como laboral será ardua.

“En vez de mencionar retos podría decir que mi mayor esfuerzo es poder seguir pendiente de la salud de mis padres día a día, estar presente para atender sus necesidades y ayudarlos en todo este proceso de la enfermedad de papi. Esto sin dejar de un lado mis responsabilidades con el pueblo, los fajardeños pueden estar confiados en que seguiré trabajando, incansablemente, por cada uno de ellos”, dijo Meléndez Méndez.

Uno de los planes de Joey es poder desarrollar la zona del antiguo Terminal de Lanchas de Fajardo, la cual quedó desolada luego de que la Autoridad para el Transporte Marítimo (ATM) moviera sus operaciones a la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba.

“Tengo la agenda llena de nuevos proyectos y servicios para el pueblo muchos de ellos ya están encaminados, uno de ellos es el desarrollo de la comunidad Maternillo con el área del antiguo Terminal de Lanchas. Cuento con un excelente equipo de trabajo y juntos enfrentaremos cualquier reto”, expresó el alcalde de Fajardo.

Ponce

Luis Irizarry Pabón

Primer Cuatrienio

El nuevo alcalde de la ciudad de Ponce, Luis Irizarry Pabón, ve como su mayor reto el lograr establecer una organización y estructura en el municipio.

“Nosotros sospechábamos que el municipio no tenía un funcionamiento coherente en cuanto a su problema fiscal y económico y era cierto. No se pudo organizar una estructura administrativa durante 12 años. El mayor reto será estructurar de nuevo para enderezar no tan solo el manejo de sus recursos económicos, sino también de poder tener una organización de servicio a la comunidad y mantenimiento de estructuras”, explicó Irizarry Pabón.

PUBLICIDAD

Asimismo el alcalde electo adelantó que otro de los retos es apoyar el sector de los pequeños y medianos comerciantes, por lo que creará una Oficina de Desarrollo Económico para “levantar y mover la economía” y un Banco del Municipio de Ponce para ayudar a jóvenes universitarios que requieren de un primer impulso para establecer negocios.

“Vamos a crear una estructura de enlace entre estas empresas para que el municipio sea un facilitador en cuanto a diferentes incentivos y programas de desarrollo. Que haya un dinamismo en cuanto al turismo, cultura, movimiento económico en empresas pequeñas y medianas que no han tenido ese apoyo del municipio. Vamos a tener apoyo a las empresas que una vez se fueron de Ponce para que regresen por medio de incentivos”, detalló el alcalde.