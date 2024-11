Este próximo martes, 19 de noviembre, en el que se celebra el Día del Descubrimiento de la Puerto Rico, el Parque de las Ciencias Luis A. Ferré, en Bayamón, abrirá al público de manera gratuita como parte de una iniciativa que realiza La Fortaleza para dar inicio a la Navidad, informó el gobernador Pedro Pierluisi.

El evento se llamará Misión Navidad: Impulsando la Gratitud. El mismo se realizará de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

“Por los pasados cuatro años, Fortaleza por Puerto Rico ha sido una iniciativa que ha llevado los servicios gubernamentales a cada rincón de nuestra Isla ayudando a miles de personas con recursos y asistencia necesaria. Misión Navidad representa el cierre de este esfuerzo, al mismo tiempo que le damos la bienvenida al Día de Acción de Gracias y a las Navidades más largas del mundo”, expresó el primer ejecutivo en comunicado de prensa.

Detalló que la actividad Misión Navidad ofrecerá a los asistentes un día de diversión y entretenimiento gratuito en el parque, el cual fue reinaugurado en septiembre pasado bajo la bandera de ToroVerde.

Los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de atracciones que incluyen actividades recreativas y deportivas, así como acceso a juegos en las instalaciones del Parque de las Ciencias. Además, el evento contará con música en vivo, presentaciones artísticas y muchas sorpresas para celebrar en un ambiente de alegría y unidad familiar. Entre los artistas y bandas que participarán para brindar entretenimiento, se destacan Atención Atención, ACirc, DJ King Arthur, entre otras actividades y espectáculos musicales, se informó.

Asimismo, todas las atracciones del Parque de las Ciencias serán gratuitas, incluyendo el Museo Interactivo, Tren sin Rieles, botes de pedales y eléctricos, exhibiciones de Guinness World Record, Museo de Transportación, Museo de Historia Indígena, Museo de Arte, Museo Aerospacial, parque infantil, el Terrario de anfibios y reptiles, el Nutty Scientist Show y laboratorio, el Aviario, una granja de contacto (con comida para los animales), familia de camellos, el Instituto Pequeños Exploradores, el Jardín Cemí, actividades de realidad aumentada, Inmotion con videos de conservación, Sandy Creek con actividad minera, el Giroscopio y el Salto Lunar, entre otros.

Para facilitar el acceso a todos los interesados, los servicios de transporte público, incluyendo el Tren Urbano, autobuses de la AMA, ATI, Metrobus, Metro Urbano y Tu Conexión, estarán disponibles de forma gratuita el día del evento. El Tren Urbano estará en servicio desde las 5:30 a.m. hasta las 11:30 p.m., mientras que las rutas de Metro Urbano desde Caguas (E-30), Toa Baja (E-20) y Bayamón funcionarán de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. Además, habrá un servicio especial de autobuses desde la estación Bayamón del Tren Urbano hasta el Parque de las Ciencias desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Habrá estacionamiento gratuito disponible, alrededor de 2,000 espacios en los estacionamientos La Cambija y de la Guardia Nacional. También cuentan con los estacionamiento en la estación de Bayamón del Tren Urbano. Todos los estacionamientos tendrán servicio de transportación hacia y desde el Parque de las Ciencias.

según Pierluisi, “la feria gubernamental Fortaleza por Puerto Rico ha sido posible gracias al compromiso y la dedicación de los servidores públicos de diversas agencias, quienes recorrieron los pueblos de Puerto Rico para asegurar que los servicios y programas gubernamentales llegaran a las comunidades que más los necesitaban. Agradezco profundamente a cada uno de estos servidores públicos, cuya labor incansable hizo posible el impacto positivo en nuestra ciudadanía”.

Destacó que Misión Navidad promete ser un evento en el que el pueblo puertorriqueño podrá disfrutar de la magia de Acción de Gracias y de la Navidad mientras celebramos el cierre de una iniciativa que ha transformado vidas en toda la Isla. Esta actividad está diseñada para ser un espacio de sana diversión para todas las edades, marcando el inicio de la época festiva en Puerto Rico con el espíritu de esperanza y alegría que nos distingue como pueblo.