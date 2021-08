Un manto de hermetismo reinaba hoy en la Comisión de Ética del Senado, que se reunió a puertas cerradas hoy, para considerar dos quejas contra miembros de la Cámara Alta.

Una de las querellas la radicó la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Mariana Nogales contra el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gregorio Matías, según confirmó a los medios de comunicación el propio legislador. La querella se relaciona con un post que colgó el senador en sus redes sociales en el que cuestiona si la voz que se escucha en un vídeo de las protestas en el Condominio Sol y Playa en Rincón cuestionando a la Policía, es la de Nogales.

La segunda queja es anónima, pero ninguno de los miembros de la Comisión de Ética soltó prenda sobre contra quién fue sometida.

La presidenta de la Comisión de Ética, Gretchen Hau se limitó a decir que ambos asuntos se radicaron el pasado viernes y que en uno de los casos, se trata de una queja anónima.

“En la Comisión acordamos de que las querellas como están en un procedimiento todavía culminando o llevándose a cabo como establece el reglamento, se van a hacer mención por número y no por legisladores, para salvaguardar los derechos que ellos puedan tener”, dijo Hau.

La senadora indicó que una de las querellas “está siguiendo su curso con todas las salvaguardas que le puedan asistir a cualquiera de las partes y en la otra, se está estableciendo una petición a la Administración de Recursos Humanos para que nos dé información para nosotros estar en posición de también seguir el curso”, dijo. Sin especificar, indicó que en una de las querellas se determinó jurisdicción y en la otra “hace falta esa información para determinar el curso de acción”.

Por su parte el senador Matías, dijo que la Comisión de Ética le notificó de la querella de la representante Nogales en su contra.

“Desde que que yo llegué aquí he decidido defender a los servidores públicos y más a los policías. Cualquier persona que atente contra los policías me va a tener de frente. Ahora vemos que la representante Nogales quiere cohibir mi derecho de expresión, o sea, ellos reclaman derecho de expresión y ella quiera callarme. Si ella tiró esa querella creyendo que me iba amedrentar por sus actitudes frecuentes de ir en contra de los policías, me va a tener aquí”, indicó el senador Matías.

“Ella está hablando de un post que sale en Facebook y claramente dice que si es ella que se retracte. Yo nunca directamente digo que es ella. Lo que sucede con esto es que el ser humano a veces cuando no tiene como llamar la atención busca esto. Parece que ya como no se ha mencionado a Nogales en los últimos 15 días radicó esta querella para que alguien vuelva a entrevistarla”, sostuvo el legislador, quien es sargento de la Policía. Reclamó que la querella “es totalmente frívola”.

Primera Hora intentó comunicarse por teléfono con la representante Nogales, pero la legisladora no estuvo disponible.