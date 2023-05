La senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Gretchen Marie Hau Irizarry podría ser juramentada la semana próxima como representante a la Cámara por el distrito 29 de Cayey y Cidra, si este fin de semana es certificada como candidata única para la vacante que dejó el difunto representante José Aníbal Díaz Collazo.

Hau Irizarry debe renunciar primero al escaño que ocupa en el Senado por distrito de Guayama. Actualmente es la portavoz alterna del PPD en el Senado.

Su movida a la Cámara es impulsada por el alcalde popular de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, con cuya administración municipal laboró como abogada y ayudante ejecutiva por 20 años, antes de llegar a la Legislatura.

Fuentes políticas aseguran que Hau Irizarry busca asegurar su elección para las elecciones de 2024, pues ha trascendido que el PPD tiene problemas en el distrito de Guayama que se han acentuado con las controversias que han rodeado al también senador de Guayama, Albert Torres Berríos. Otras fuentes, entienden que Hau Irizarry sería la eventual sucesora de Ortiz Velázquez en la Alcaldía de Guayama.

Si oficializa el cambio del Senado a la Cámara, la legisladora recibiría una disminución salarial de alrededor de $12 mil anuales, pues en el Senado ocupa la portavocía alterna, mientras que en la Cámara entraría simplemente como representante.

Primera Hora intentó desde el martes obtener una reacción de la senadora, pero no ha estado disponible.

El presidente del Senado y también líder del PPD, José Luis Dalmau dijo por su parte, que la senadora Hau Irizarry no ha sometido su renuncia al escaño que ocupa como senadora por el distrito de Guayama. “Ella ha expresado el acercamiento que le han hecho los delegados de esos dos municipios (Cayey y Cidra), pero no me ha dado una contestación final”, indicó el líder senatorial.

Dalmau Santiago sostuvo que por el momento “todo es especulativo” y que “una vez ella renuncie y juramente a la Cámara, se crearía la vacante en el Senado”. Agregó que anunciará entonces los mecanismos para llenar la banca que quedaría vacía en el Senado.

Dijo también que este sábado vence el término para someter candidaturas al escaño vacante en la Cámara.

Mientras tanto, para el escaño que dejaría vacante Hau en el Senado, se perfilan hasta el momento dos candidatos: los ex senadores Cirilo Tirado Rivera y Ángel Rodríguez Otero.

Tirado Rivera fue senador por el distrito de Guayama de 2000 a 2020, mientras, Rodríguez Otero se desempeñó de 2013 a 2017. El distrito de Guayama, que comprende ocho municipios tiene dos senadores. Los municipios son: Arroyo, Aibonito, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo Comerío y Corozal.

“Antes las llamadas que he recibido del liderato de base de Guayama, estoy evaluándolo. No lo he decidido, pero estoy considerándolo”, dijo Tirado Rivera a Primera Hora.

Rodríguez Otero labora actualmente como asesor en la Comisión de Nombramientos del Senado, que preside el presidente del Senado.