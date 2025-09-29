Uno de los terrenos en Guánica que albergó las casetas de cientos de damnificados por los terremotos que afectaron, mayoritariamente, el sur de Puerto Rico hace cinco años, acogerá un edificio que les dará seguridad ante cualquier amenaza de la naturaleza.

Se trata de un “safe room” (cuarto seguro) localizado en las inmediaciones del barrio Bélgica, sector Reparto Oasis, que se levantará en el predio de terreno que para muchos significó un alivio en medio de la incertidumbre.

Además de los sismos -el más fuerte de magnitud 6.4, el 7 de enero de 2020- Guánica ha sufrido otros desastres naturales que han afectado de manera severa a sus ciudadanos.

El deslizamiento de tierra se suscitó en la comunidad Alturas de Bélgica. ( Suministrada )

Por ello, el alcalde Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, One Stop Career, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), anunciaron la firma de un contrato con la empresa Miyamoto International Puerto Rico, para el proyecto de ingeniería y arquitectura de un “safe room” (cuarto seguro) en la comunidad Reparto Oasis.

Esta primera etapa incluye estudios, diseño, evaluación ambiental y permisos con una inversión de $478,173.04. Esta fase debe finalizar en seis meses.

El alcalde Rodríguez Ramos explicó que, una vez se cumplan los requerimientos, se procederá con la segunda fase de construcción del edificio de aproximadamente 7 mil pies cuadrados.

De inmediato, no se informó a cuánto ascendería el total de fondos invertidos una vez esté terminado el proyecto.

Terreno en Reparto Oasis, en Guánica, donde se levantará el "safe room". ( Suministrada )

“Proyectamos que la construcción de este cuarto seguro inicie en el 2026 y genere 100 empleos directos. Este cuarto seguro garantizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Guánica ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años, desde terremotos hasta huracanes y desprendimientos de terreno y es necesario que tengamos lugares aptos donde nuestras familias puedan resguardarse en momentos de crisis. Agradezco profundamente el apoyo de FEMA, COR3 y One Stop para hacer realidad este proyecto, que sin duda será un alivio para todos”, expresó por escrito el alcalde.

El nuevo edificio, con capacidad para resguardar a 150 personas, contaría con equipo de generación de energía y cisterna de agua para tener las necesidades básicas cubiertas.

Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, alcalde de Guánica ( Suministrada )

Rodríguez Ramos añadió que el municipio podrá utilizar la instalación como centro comunitario multiuso cuando no sea usado como refugio por emergencias.

Carmen Cosme, directora de One Stop Career Center, mencionó que desde su fundación hace 25 años, la organización se ha destacado por el servicio a comunidades marginadas y este proyecto es parte de ese compromiso.

“La fase que comenzamos hoy de estudio, permiso y diseño, se realizará cumpliendo con todos los requerimientos necesarios de las agencias correspondientes. Luego inicia la construcción para convertir este lugar en un centro de servicio para Guánica y los municipios aledaños. Estamos muy complacidos con el alcalde, Ismael Rodríguez Ramos, la Legislatura Municipal, COR3 y FEMA por su confianza en nuestra organización”, expresó Cosme.