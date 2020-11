La certificación preliminar del candidato del Partido Popular Democrático para la alcaldía de Guánica, Ismael Rodríguez Ramos, por parte de la Comisión Estatal de Elecciones, cayó como balde de agua fría a muchos guaniqueños que respaldaron en puño y letra al exmilitar Edgardo Cruz Vélez, mediante la modalidad de nominación directa.

Esto ya que el Código Electoral obliga a legitimar de parcial a los candidatos que están bajo la insignia de una colectividad política, independiente de que Cruz Vélez se alzara con la mayoría de los votos al finalizar los comicios del 3 de noviembre. Pero la divulgación de quién será la persona que juramente como alcalde en enero de 2021 no se sabrá hasta que termine el escrutinio general.

Aun así, electores de ese pueblo exigen que la CEE resuelva el asunto de inmediato, ya que la crisis electoral abona más a la ansiedad e incertidumbre de una población que ha sido severamente afectada por los terremotos desde diciembre de 2019.

“Esto es una poca vergüenza lo que hay en este país. ¿Usted sabe lo que es eso a esta altura? Esto es una inestabilidad y aquí, nosotros que estamos mal por la cuestión de los temblores… no, esto está mal. Ellos se creen que no, pero esto a nosotros nos afecta emocionalmente, estamos mal aquí en este pueblo y en todo Puerto Rico… no sé lo que está pasando”, confesó Olivia Rodríguez de 70 años.

“El pueblo aquí mandó un mensaje, que no quieren saber ya del alcalde que fue ausente mucho tiempo y yo nunca me paso de un partido a otro y desde que empecé he votado popular, pero aquí lo que hay es un poco vergüenza”, agregó la septuagenaria quien votó por el candidato del PPD.

De igual manera opinó José A. Cruz, un pensionado de 71 años.

“A esta fecha aquí no hay ganador y este muchacho, Edgardo Cruz, nosotros lo elegimos y le han hecho la vida difícil, tanto el partido en el poder como la junta electoral, como hizo historia al irse independiente sin el respaldo del PNP, no lo quieren como ganador. Que salga él, porque el otro alcalde no ha hecho ná. Si no gana él que gane mejor el del Partido Popular”, destacó,

“El pueblo lo eligió a él, a Edgardo Cruz, y si el pueblo lo eligió, ¿por qué están dándole seguimiento que él no ha gana’o? dijo por su parte Teddie Lozada de 62 años.

Mientras que un grupo de jóvenes afiliados al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), revelaron su apoyo al exmilitar con quien se solidarizaron al punto de defender los votos emitidos a su favor.

“Yo espero que le den la certificación a Edgardo Cruz porque el pueblo habló y se tiene que respetar lo que el pueblo habló”, opinó Mariel Feliciano Vega quien milita en el MVC.

“Decidimos apoyar a Edgardo ya que vimos en él a una persona inteligente, sabia y con unas ideas para aportar a Guánica que tanto lo necesita. Pensamos que (la CEE) tuvo que tomar un poquito más de consideración ya que el candidato que está adelante es Edgardo y fue elegido por el pueblo. Debieron consultar con él esta transición o pre-certificarlo”, expuso por su parte Iván Lugo Rosado quien reside en el barrio Oasis.

Por su parte, Eliel Ortiz Rodríguez de Ensenada, expuso que “es una tremenda irresponsabilidad de parte de la CEE ya que no informó directamente al candidato de nominación directa. Los votos hablaron por sí solos el 3 de noviembre”.

“Yo considero que si el protocolo era pre-certificar un candidato a base de los resultados de la noche electoral, entonces debió haberse hecho días después inmediatos luego de la noche electoral, no dos semanas después porque la ansiedad y la incertidumbre en el pueblo crece. Guánica es un pueblo que está puesto para para hacer historia”, dijo Ortiz Rodríguez.

Asimismo, el veterano Jesús López Ortiz, aseguró que el pueblo de Guánica está molesto, pues considera que certificar a otro candidato con menor cantidad de votos es atentar contra la voluntad de la mayoría de los electores.

“Esto es un problema porque quieren robarle las elecciones a este muchacho que ganó, a Edgardo Cruz. Y le dieron eso al otro y eso está mal… eso hay que pelearlo; él va para la corte. To’ el mundo (está molesto). Si votamos por él y no quieren a otro alcalde”, opinó el veterano de 76 años.

“Lo que exhorto a la Comisión Estatal de Elecciones es que actúe de la mejor manera posible y que nos ayude a nosotros los guaniqueños, porque él fue el que obtuvo la mayoría de los votos. Que se resuelva pronto porque Guánica necesita un líder para poder encaminarlo y para poder tener las cosas en un mañana de lo mejor”, resaltó Héctor Omar García Casiano, un vendedor ambulante de 28 años.

Sin embargo, aunque el agricultor Ramón Almodóvar asegura que brindó su respaldo al candidato independiente, estaría dispuesto a trabajar con la persona que finalmente tome las riendas del pueblo.

“No creo que sea justo porque a esta fecha, se supone que hubiera sido el mismo día o al día siguiente, pero esto es para confundir más al pueblo. Hay que tratar de ayudar al pueblo, esto no es cuestión de ideología y tenemos que unirnos y meter mano y hacer todos un bien común”, sentenció Almodóvar de 49 años.

De hecho, Edgardo Cruz, expuso que su deseo es que se cuenten y adjudiquen todos los votos, aunque al final del camino, la decisión sea diferente a sus expectativas.

“Lo que pido es proceso de recuento y escrutinio que sea totalmente responsable, todos los votos deben ser contabilizado. Entendemos que vamos a obtener la mayoría de los votos escrutados y adjudicados, pero en caso de ese escenario que no sea nuestro deseo y la voluntad de papa Dios sea distinta, nosotros vamos a trabajar con la persona que prevalezca”, manifestó el militar jubilado de 51 años.

“Entendemos y no nos gustaría estar pasando por este momento de incertidumbre y ansiedad colectiva porque al día de hoy, independientemente de la certificación preliminar que publicó la CEE, aquí sabemos que el total de votos todavía no ha sido contabilizado. Nosotros debemos estar prevaleciendo numéricamente, pero ya eso es algo que esperamos que la CEE adjudique la totalidad de los votos y también publique quién fue la persona que mantuvo esa delantera y esa ventaja numérica y publique la certificación final de quién es el alcalde de Guánica”, detalló.

Asimismo, reveló que llegará a donde sea necesario para que se respete la voluntad del pueblo.

“De no ser una decisión que no nos favorece pues nosotros estaríamos sometiendo un recurso a través de las cortes. Nosotros mantenemos la confianza de que al final del proceso, la intención del votante sea la que va a prevalecer, independientemente de la nomenclatura que se haya escrito, siempre y cuando se entienda que se refiere a la persona de Edgardo Cruz”, concluyó.

Por su parte, el candidato del PPD, Ismael “Titi” Rodríguez, quien fue certificado preliminarmente por la CEE, también se mostró confiado en prevalecer luego del escrutinio general.

“Nosotros recibimos, como estipula la ley, la certificación preliminar para poder comenzar con el Comité de Transición porque la ley dice que debe correr todo paralelamente, independientemente de que haya todavía incertidumbre o un tipo de recuento en el área de la Comisión Estatal de Elecciones”, manifestó al señalar que aún no ha recibido respuesta del alcalde Santos Seda Nazario para iniciar el proceso.

“Es importante que la gente sepa de que esto no se trata del 3 de noviembre sino del proceso antes de ese día con lo que fue el voto por correo, el voto ausente, el voto a domicilio, el voto adelantado en el precinto y nosotros junto a nuestro equipo de trabajo hicimos un trabajo electoral y estamos seguros de que cuando comiencen a adjudicarse esos votos saldremos prevalecidos y seremos oficialmente el alcalde de todos los guaniqueños”, añadió.

Rodríguez aseguró que su relación con el candidato por nominación directa, Edgardo Cruz Vélez, es cordial y que estaría dispuesto a trabajar con él en caso de prevalecer cuando termine el escrutinio.

“Claro que sí… entiendo que el pueblo de Guánica envió un mensaje el 3 de noviembre de lo que quiere para nuestro pueblo y nosotros como persona que estuvimos en ese proceso, debemos unir voluntades y debemos unir nuestros esfuerzos en este momento histórico que está viviendo nuestro pueblo y trabajar juntos para lograr la recuperación que tanto deseamos”, subrayó.