La academia que tiene la Guardia Nacional para encaminar a desertores escolares, la Puerto Rico Youth ChalleNGe Academy, graduó ayer, viernes, a 196 estudiantes.

La ceremonia se realizó en el coliseo Dolores “Toyita” Martínez, en Juana Díaz.

Fueron 196 graduandos de 63 municipios que durante 22 semanas dedicaron su esfuerzo y dedicación para lograr obtener su diploma de cuarto año.

“Con mucho orgullo celebramos el inicio de una nueva experiencia de vida para estos 196 graduandos, quienes aceptaron el reto de transformar sus vidas y construir un futuro lleno de oportunidades. Estos jóvenes son ejemplo de superación, disciplina, determinación y crecimiento; cualidades que deben servir de inspiración para toda nuestra juventud. Hoy, Puerto Rico le abre sus brazos y las puertas a una nueva generación de jóvenes líderes, disciplinados y comprometidos con su futuro, sus familias y el bienestar de sus comunidades”, expresó el ayudante general de Puerto Rico, el general de brigada Carlos J. Rivera Román.

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La Guardia Nacional de Puerto Rico, dentro de su misión comunitaria, ha apoyado por más de 27 años a la juventud puertorriqueña con una alternativa educativa que desarrolla mejores hombres y mujeres del mañana, no solo académicamente, sino también en su desarrollo personal.

“El orgullo que sentimos por estos jóvenes es inmenso. Verlos llegar a este momento de sus vidas, luego de 22 semanas de esfuerzo y crecimiento, representa una gran satisfacción para nosotros, porque sabemos que los hemos guiado y preparado para alcanzar un futuro prometedor. ChalleNGe transforma sus vidas trabajando directamente con las metas que se proponen y brindándoles las herramientas necesarias para seguir adelante. Nuestro compromiso es ofrecerles experiencias y oportunidades que contribuyan a su desarrollo y los acerquen cada vez más a sus sueños”, indicó Matilde Almodóvar, directora de la Puerto Rico Youth ChalleNGe Academy.

De los 196 graduandos, 17 lograron obtener Mención Honorífica, 12 obtuvieron promedio de Honor, otros 7 con Altos Honores y seis graduandos obtuvieron Excelencia Académica.

Por otra parte, de los 196 graduandos, 46 continuarán estudios conducentes a un bachillerato, 26 comenzarán estudios de grado asociado y 124 iniciarán cursos técnicos.

Desde 1999 el programa Youth ChalleNGe de la GNPR ha tenido como misión redefinir la vida y experiencia educativa de jóvenes entre las edades de 16 a 18 años, que sean desertores escolares o que estén en riesgo. A la fecha de hoy ChalleNGe ha graduado 9,382 cadetes. Nuestro sistema educativo está compuesto por una oferta académica y vocacional de excelencia, disciplina cuasi militar y talleres integrales que aportan a la formación de futuros líderes. El programa, libre de costo, tiene una duración de 22 semanas.