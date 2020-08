Los electores de algunos pueblos afectados por los sismos participaron de un proceso primarista un tanto atípico.

Esto ya que para los centros de votación, no tan solo se acondicionaron planteles previamente cerrados por el Departamento de Educación, sino que también se utilizaron canchas bajo techo y centros comunales.

Además de que en estos municipios, tuvieron que hacer el procedimiento nuevamente porque allí tampoco llegó el material electoral en el fallido intento de la pasada semana.

En Guayanilla, los electores llegaron a varias instalaciones deportivas y comunitarias a donde al parecer, los procesos se desarrollaron sin mayores contratiempos.

"Por el momento el proceso ha sido bastante organizado, y eso que yo no vine la semana pasada. Ahora decidí venir porque entiendo que es una segunda oportunidad de ejercer nuestro voto y realmente, la situación que está ocurriendo en nuestro país, especialmente los jóvenes, necesitamos ese cambio y hay que pensar en el futuro de nuestros niños", expresó Frances Rodríguez.

La joven electora ejerció el sufragio en el centro comunal de la urbanización Santa Maria sin hacer largas filas y con el distanciamiento físico adecuado para no contagiarse con el coronavirus.

"Nos llegaron todos los materiales, incluyendo cuando hay que tomarle el voto en el carro también tuvimos las batas, los cubre caras, esto para las personas que no podían bajarse del carro", dijo por su parte Marlie Trujillo, presidenta del colegio electoral del PPD.

"Ha sido bastante movimiento, esta es una de las unidades que más vota. Aquí estuvimos la semana pasada y apenas unas cinco personas de las que había ese día no vinieron hoy, pero el resto vino", aseguró.

Mientras tanto, el colegio electoral del Partido Nuevo Progresista estaba en la cancha aledaña al centro comunal, a donde colocaron una carpa especial para los votantes.

De hecho, era un movimiento un tanto curioso ya que se podía observar cómo algunas parejas se dividían al llegar.

Este fue el caso de Gloria Torres y su esposo René Rodriguez quienes al salir bromearon en cuanto a sus respectivas afiliaciones políticas.

"Para mi fue sumamente rápido, no tuve que hacer fila, no tuve que esperar ni nada. Todo fluyó muy organizado", confesó Torres cuyas expresiones fueron respaldadas por su cónyuge.

"Él está en su área y yo estoy en la mía", añadió la fémina al salir del colegio popular, mientras que Rodriguez hizo su votación en el PNP.

"No me hizo ni café hoy", manifestó el esposo a carcajadas.

De otra parte, en Yauco, uno de los escenarios electorales se ofreció en la cancha de la comunidad Jácanas.

Allí el proceso fluyó con cierta rapidez, de acuerdo con los respectivos coordinadores del PNP y PPD.

"El movimiento ha estado muy bueno, sumamente positivo y con más movimiento de lo que se ha experimentado en elecciones pasadas. Hasta el momento la gente ha respondido desde temprano", declaró el coordinador popular Jorge Valdejuli.

"Hasta esta hora, 2:30 de la tarde, hemos tenido 70 (PNP) y ellos 88 (PPD) y eso es significativo porque en las primarias mucha gente no viene a votar porque no se quieren identificar con algún partido. Los votos son secretos", resaltó el subcoordinador penepé Ricardo Cedeño.

Así lo validó Midalis Ortiz al asegurar que el proceso fue "rápido, cómodo, bien bueno. Me alegra".

La fémina asistió a votar por segunda ocasión, pues la semana pasada llegó a la cancha y no estaban las papeletas.

“Yo no me enojo, pero me alegro de que esté fluyendo. Hay que votar porque esto está malo y hay que sacar la corrupción del país”, concluyó.