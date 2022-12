Aunque se esperaba que ayer finalmente arribara a la Isla la barcaza con guineos proveniente de Costa Rica, el Departamento de Agricultura (DA) confirmó que no será hasta mañana, miércoles, que podrán descargar el producto de la embarcación que ya se encuentra en las costas de Puerto Rico, para entonces comenzar los procesos de inspecciones.

Se espera que ya el viernes, los supermercados del país puedan tener el guineo verde en sus estantes.

Así lo confirmó a Primera Hora el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien a inicios de semana anunció por medio de las redes sociales que ya se encontraba en las costas de Puerto Rico el primer embarque de guineos, el cual estaba supuesto a arribar a la Isla el pasado sábado, 3 de diciembre.

PUBLICIDAD

Relacionadas Agricultura ordena quemar plátanos de contrabando

Los atrasos, indicó, no ha permitido que el producto pise suelo borincano. “Nos informó la naviera que prevén descargar el barco el miércoles a primera hora. Eso es lo que nos dicen de puertos”, expresó González Beiró, quien dijo que estos cambios en la fecha de llegada se deben a que la embarcación realiza “varias paradas” desde su salida en Costa Rica.

“Eso se embarcó el día 18 (noviembre) en Costa Rica, pero hace varias paradas. Así que, comparado con el tiempo que teníamos, se suponía que el barco llegara (el pasado) sábado y que nosotros tuviéramos acceso el lunes”, indicó.

No obstante, el secretario detalló que una vez se descarguen los 35 contenedores con aproximadamente 1,100 cajas de guineos de 40 libras cada una, se comienzan con los procedimientos de rigor que implica que salgan de los muelles a los centros de mercadeo, pasan por inspecciones y luego el producto llega a las instalaciones de los agricultores. Ese proceso puede demorar entre 1 y 3 días.

“Una vez se descarga, se supone que de ahí nosotros llevamos las neveras, los contenedores a las inspecciones que las vamos a hacer en tres distintos centros del Departamento; unos contenedores van a ir a Cayey, otros a San Germán y otros a San Sebastián. Ahí los inspectores los abren, verifican la mercancía y, una vez se liberan, se llevan a las distintas facilidades de los agricultores que son miembros de la Asociación de Bananeros, que son los que maduran guineos en Puerto Rico y distribuyen a los supermercados”.

PUBLICIDAD

“Todo depende, si el mismo miércoles podemos sacar vagones, pues ya el viernes debería haber guineo verde en los supermercados. Es cuestión de un par de días. El maduro (llegaría) para la próxima semana, porque una vez lo reciben en la finca, en sus facilidades de maduración, eso lo meten en unas cámaras para aplicarle gas. Por eso el maduro tarda (en llegar a supermercados)”, especificó el secretario.

No obstante, estas fechas pudieran variar, ya que -según el titular de la agencia-, “los federales podrían solicitar que le lleven los vagones a sus facilidades y eso podría retrasar un día, pero no necesariamente ocurre”.

González Beiró informó, además, que “ya están en el agua otros 30 contenedores que se supone lleguen el próximo sábado, 10 de diciembre a la Isla”.

Cabe mencionar que alrededor de 6,500 cuerdas de las cosechas tanto de guineos como de plátanos se perdieron a causa del paso del huracán Fiona por la Isla, lo que representa un 80% de la producción local. Sin embargo, González Beiró espera que la Isla reciba 30 contenedores de guineos semanales, por lo que descartó que vaya a darse una escasez de ese producto en la época pico de las festividades navideñas.

Y, ¿qué con los plátanos?

Eso sí, el mofongo tendrá que esperar.

A diferencia de los guineos, con los plátanos no corremos con la misma suerte, y es que el secretario de Agricultura confirmó que todavía no cierran negocio con algún suplidor, y esperan por la evaluación de una finca en República Dominicana, para saber si se contará con este producto tan importante en la gastronomía local.

PUBLICIDAD

“De plátanos no tenemos nada seguro. Está difícil, sí, porque el principal suplidor de Estados Unidos es Ecuador, y Ecuador hace dos años tuvo una sobreproducción que causó que algunos agricultores se quitaran del negocio y no tiene mucha disponibilidad. Por eso hemos seguido moviéndonos a otros lugares. Aun República Dominicana, mucho de su plátano lo venden sin cáscara, mondado, así que no tienen mucha disponibilidad de producto fresco”, indicó el secretario.

No obstante, Agricultura dijo estar en trámites con una finca al norte de la República Dominicana, de donde pudieran importar cerca de 20 contenedores semanales.

“Estamos precisamente haciendo la coordinación para enviar una fitopatóloga para mirar la finca, ver si hay las cantidades y certificar la finca para ver que no tenga plagas ni enfermedades y, entonces, poder comenzar a comprar. Obviamente negociando precios. Así que vamos a ver, estamos rogando que estas fincas puedan estar bien y podamos cerrar negocio”, concluyó González Beiró.