El director de Escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Ferdinand Ocasio Vélez admitió hoy que tiene ocho contratos con el gobierno y que fue uno de los artífices del controvertible nuevo Código Electoral.

No obstante, dijo que mientras funge en la CEE “no factura” a las agencias con las que mantiene contratos a nombre de su compañía Ocasio Law Firm.

“Todo contrato gubernamental requiere que factures por hora trabajada. Las distintas agencias están notificadas de que yo estoy aquí, así que por estos meses que esté aquí, yo no puedo facturar. Sí, puedo decir que de mi oficina los servicios, no los doy yo solamente. En el Senado sí, pero en las agencias como Hacienda tengo otros recursos brindando servicios. Yo no puedo facturar los días que estoy aquí”, indicó al ser preguntado hoy por sus contratos con el gobierno.

Según la página cibernética de la Oficina del Contralor, Ocasio Vélez, quien es abogado, tiene un contrato por un mes con la CEE a razón de $7 mil. El laudo tiene vigencia del 2 de noviembre al 20 de diciembre.

Ocasio Vélez también tiene otros siete contratos vigentes a nombre de Ocasio Law Firm con el Departamento de Hacienda, uno con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF), uno con la Universidad de Puerto Rico, uno la Departamento de Corrección, uno con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y otro con la Presidencia del Senado.

En torno a su participación en la elaboración del Código Electoral, que se convirtió en ley sin consenso político y a poco tiempo de las elecciones generales, Ocasio Vélez reclamó que “eso es un asunto que conocían los comisionados cuando evaluaron mi nombramiento”.

“De hecho parte de la discusión que se dio en el momento en que el presidente (Francisco Rosado Colomer) trajo mi nombramiento a discusión de la Comisión era que yo había trabajado en la elaboración del Código Electoral y de la resolución conjunta que se trabajó para las primarias. Fui parte del equipo de asesores del Senado que trabajó en la redacción de esa legislación”, expresó.

Sin embargo, el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos indicó que aunque el nombramiento de Ocasio Vélez como encargado del escrutinio general, se aprobó unánimemente por los comisionados electorales, no se trajo a la mesa la participación del abogado en la preparación del Código Electoral.