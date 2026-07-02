Tras siete años desempeñándose en el puesto, W. Stephen Muldrow anunció su renuncia al cargo de Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

La dimisión es efectiva el próximo 7 de julio.

“Ha sido el honor de mi vida profesional servir al pueblo de Puerto Rico y a los Estados Unidos como Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Presento mi renuncia tras haber servido al Departamento de Justicia durante más de 37 años”, expresó Muldrow en comunicación escrita.

“Guardo una profunda gratitud hacia los dedicados fiscales y el personal profesional de la Fiscalía Federal; me siento verdaderamente bendecido por haber servido junto a los hombres y mujeres más destacados del Departamento. Me enorgullece enormemente la gran labor que esta oficina ha realizado y continuará realizando”, añadió en su misiva.

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Muldrow juramentó al cargo en octubre de 2019, luego de ser nominado por el entonces presidente Donald Trump y confirmado por el Senado federal. Mantuvo el liderazgo en la Fiscalía Federal liderando los casos de corrupción, fraude y narcotráfico.

“Agradezco a nuestros valientes y firmes colaboradores de las fuerzas del orden federales, estatales y locales, quienes arriesgan su seguridad cada día para hacer que nuestras comunidades sean más seguras. También valoro inmensamente el apoyo de la comunidad y de tantos de ustedes que me han expresado su aprecio a lo largo de los años. Agradezco al presidente Trump por haberme nominado para el cargo en 2019 y al Senado por mi confirmación. Asimismo, agradezco al presidente Biden por permitirme permanecer en el puesto durante su administración”, manifestó.

En su carta de agradecimiento y despedida, Muldrow aseguró que durante su gestión “me he guiado por la firme convicción de que los pilares de nuestro gobierno deben erigirse como una ‘Ciudad sobre una colina’. Me he esforzado por cumplir con la declaración de misión de la Fiscalía: Siendo la justicia el primer deber de la sociedad, nuestra misión será garantizar una administración de justicia justa e imparcial para todos. Haremos cumplir la ley, garantizaremos la seguridad pública y defenderemos los intereses de los Estados Unidos frente a toda amenaza, tanto externa como interna, adhiriéndonos siempre a los más altos estándares profesionales y éticos”.

No se indicó quien estaría al frente de la Fiscalía Federal en lo que ocurre la nueva designación.