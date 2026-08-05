La generatriz Costa Sur se encuentra este miércoles completamente fuera de servicio, según registra la página cibernética de Genera PR, empresa a cargo de la generación de energía en la Isla.

La situación no ha representado, durante esta mañana, que se tengan que poner en vigor los relevos de cargo por deficiencias de energía. Según el portavoz de LUMA Energy, Hugo Sorrentini, “es muy temprano para saber” si tienen que activar tal medida, principalmente en la hora pico de mayor demanda durante la tarde.

No obstante, explicó que la salida de la unidad 5 de Costa Sur surgió de manera preventiva.

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“Los equipos de LUMA y GeneraPR identificaron puntos vulnerables que requieren atención inmediata en la salida de la unidad de generación #5 de la central eléctrica Costa Sur. Durante las inspecciones preventivas, se identificaron puntos de alta temperatura que requieren reparación inmediata para evitar eventos mayores. Para reducir el riesgo de relevo de carga, ya que la limitación de generación del sistema persiste, la unidad 5 redujo la producción durante la noche hasta que fue seguro retirarla del sistema. El trabajo de reparación comenzó esta mañana con LUMA, GeneraPR y contratistas locales en el lugar. Seguimos trabajando en coordinación con todos los colaboradores del sistema eléctrico en beneficio de nuestros clientes”, precisó en declaraciones escritas.

Según la página de LUMA Energy, para la hora pico de mayor demanda, que es de 6:30 p.m. a 9:30 p.m., habría una deficiencia de energía de 234 megavatios.

Pero, no se ha precisado si para la tarde podría entrar en funciones alguna de las unidades para suplir la deficiencia.