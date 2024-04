Ponce. A poco menos de dos meses de las primarias y 203 días de las elecciones generales de noviembre, la consigna principal en la asamblea extraordinaria del Partido Popular Democrático (PPD) fue un llamado a la unidad entre sus militantes.

Mientras, el dilema por la candidatura a la alcaldía de Ponce parece haberse resuelto, luego que se anunció que la alcaldesa interina, Marlese Sifre, sería la candidata oficial de la colectividad.

“Unidos para ganar” fue la frase repetida constantemente por los líderes de la Pava, incluidos los candidatos a la gobernación, Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza, durante la convención de los populares, que culminó hoy en el hotel Ponce Hilton.

Aun así, ambos candidatos sacaron cartuchos dirigidos a afianzar votos para las primarias que se llevarán a cabo el 2 de junio.

“¿Cómo resolveremos el problema del mal gobierno que nos afecta hoy? El primer paso es sacar al mal gobierno del PNP (Partido Nuevo Progresista) y para ello hay que recordarle al puertorriqueño una vez más con respeto, pero con mucha firmeza, que ´no hay dinero que compre nuestra conciencia´. Hay que recordarle al pueblo puertorriqueño que es solo el pueblo quien tiene el control de su destino si usa sus votos para adelantar ese destino. Y les vamos a demostrar que el puertorriqueño no se vende, que su voto no está a la venta al que más dinero recauda y que se jacta de ello. No señor. Eso nos lo enseñó también Luis Muñoz Marín, que supo encaminar la conciencia y la voluntad de cambio de este pueblo en un movimiento que se llama Partido Popular Democrático”, puntualizó Ortiz quien fue fuertemente ovacionado en diversas ocasiones por el público popular.

Enfatizó que el partido debe construir puentes hacia el futuro ejecutando buenas ideas con un “enfoque claro y sensible” y con esa zapata firme y de justicia social que promulgó Luis Muñoz Marín.

“Y se necesita la energía, el entusiasmo y el compromiso de reavivar las fuerzas políticas de este Partido, que hoy se encuentra en posición de ganar... mi llamado es claro: vamos unidos al triunfo en el 2024″, agregó.

Por su parte, Zaragoza, aprovechó su turno al micrófono para lanzar puya al adversario.

“Hermanos populares, la pregunta esta tarde es si vamos a consentir que el PNP continúe repartiéndose el botín gubernamental como le da gusto y gana, en detrimento de nuestra gente, o si vamos a reconstruir el gobierno para generar desarrollo económico, estabilidad y bienestar social”, expresó el senador.

Prometió que el “partido de Zaragoza” no tendrá “manos atadas” con inversionistas políticos ni cabilderos. “Escúchenlo bien inversionistas políticos: con Zaragoza no van a guisar”, manifestó al añadir que es el único candidato que tendrá las herramientas y capacidad para defender ante la Junta de Supervisión Fiscal lo que es “justo, bueno y necesario para Puerto Rico; con la capacidad de sentarse tú a tú frente al americano a defender nuestros intereses, nuestros fondos federales, nuestra autonomía fiscal, no importan si se trata de una administración (Joe) Biden o de Donald Trump”.

Posteriormente, al igual que Ortiz, hizo un llamado a la unidad dentro del PPD, recordándole a los miembros de la colectividad que solo en ellos queda que “la historia no se repita”.

“El día después de la primaria tenemos que salir unidos a derrotar el gobierno incapaz de Pedro Pierluisi y Jennifer González. En ese esfuerzo tenemos que capturar otros votos más allá de la frontera del Partido Popular, de esos hermanos puertorriqueños que también están ansiosos por encontrar una esperanza de futuro, alguien que les ofrezca un gobierno serio, de justicia, de oportunidades… y a ellos les digo que en el Partido Popular de Juan Zaragoza son bienvenidos”, dijo provocando aplausos entre el público, cuya cifra de asistencia no se pudo precisar por los organizadores, aunque enfatizaron en que hubo personas que se quedaron a las afueras del hotel esperando por entrar a la Convención.

Oficialmente Ponce tendrá como única candidata a su alcaldesa interina

Fue el presidente de la colectividad el que ejemplificó el llamado a la unidad anunciando que la alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre, es la candidata oficial para la alcaldía en el municipio, esto luego de los fuertes amagues políticos de los últimos días tras la acusación criminal contra el exalcalde de la Ciudad Señorial, Luis Irizarry Pabón. Al político se le imputan cargos por enriquecimiento injustificado y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental por solicitar dinero a empleados municipales para pagar un préstamo de $50,000.

Sifre ejerce como alcaldesa interina desde noviembre de 2023, cuando la Oficina del Panel Fiscal Especial Independiente determinó la suspensión de funciones de Irizarry, una acción que fue validada por el Tribunal de Apelaciones. Junto a la ejecutiva municipal se vislumbraba la aspiración a la alcaldía de Ponce del representante Ángel Fourquet, quien ahora buscará la reelección a la Cámara Baja.

“Mi llamado es claro: vamos unidos a ganar”, lanzó en primera instancia Ortiz para luego dar por hecho que Sifre será la candidata oficial a la alcaldía en Ponce, una decisión que se tomó tan reciente como el pasado sábado en la tarde, según informó luego a los medios de comunicación.

“Como este es un partido democrático ustedes saben que no tenemos una, sino 38 primarias. Y aprovecho este momento para anunciarles, que no vamos a tener la primaria 39. En el mejor ejemplo de lo que representa esta nueva generación que construye futuro, que busca la unidad, y que cuenta con el desprendimiento para reconocer que las necesidades del Pueblo al que debemos servir van por encima de las aspiraciones personales, les anuncio y les aseguro que Ponce va a seguir siendo popular con una delegación unida, con Tito Fourquet a la Cámara de Representantes, y con Marlese Sifre como alcaldesa de la Ciudad Señorial”, acotó Ortiz provocando la algarabía de las cientos de personas presentes.

“Se quedó con las ganas el PNP, agregó ante el público entusiasta que acogió con beneplácitos el anuncio en el que Fourquet y Sifre se fundieron en un abrazo mientras se entonaba a fondo el “Himno de la vergüenza” del PPD, melodía compuesta en 1984.