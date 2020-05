Unos 27,000 puertorriqueños que, quizás, se habían ilusionado con que entre hoy o mañana iban a recibir el desembolso de los $1,200 de la ayuda federal por el coronavirus chocaron con la realidad: fue un error del Departamento de Hacienda.

Así lo explicó hoy el secretario de la agencia, Francisco Parés, quien anoche celebraba su labor con un “#LoLogramos” luego que el Departamento del Tesoro aprobara las guías para Puerto Rico a 35 días de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara el pasado 25 de marzo el paquete de ayudas económicas.

“Saludos, por error sí se enviaron emails a personas que no estaban en la nómina inicial. Para evitar mayores confusiones decidí renotificar a aquellos que no están incluidos en esta nómina inicial. No obstante, sí procesamos una nómina de 230K planillas y sobre $396 millones”, le contestó el funcionario a un cibernauta a través de su cuenta oficial en Twitter.

Anoche, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunciaba que Hacienda había comenzado con el desembolso y que unas 230,000 personas verían el dinero reflejado en sus cuentas bancarias entre hoy y el lunes.

“Unas 27k personas leyeron ese correo enviado incorrectamente. Decidí rectificar para evitar mayores confusiones una vez llegara el lunes. Soy responsable principal de ese error. Me queda recibir la crítica, aprender del mismo y pagar esta semana a los que reportaron la cuenta”, le respondió Parés a otra persona que había comentado que “peor que nunca haber tenido algo, es que creas lo tienes, te digan que es tuyo, y luego te digan que no es así y te lo quiten”.

La gestión de Hacienda para estos días consiste en la primera fase que incluye a personas que hayan llenado las planillas de 2019 e incluyeron su información bancaria.

El titular de Hacienda destacó en un comunicado anoche que, a finales de la próxima semana, se habilitará el enlace rápido “Pago Impacto Económico CARES Act” a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), para los contribuyentes que radicaron planilla 2019 y no registraron sus cuentas de banco.