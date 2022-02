El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, informó que la plataforma digital SURI, interrumpirá sus servicios desde el viernes, 11 hasta el domingo, 13 de febrero, debido a trabajos de actualización.

“Como hemos adelantado, estamos en el proceso de completar la actualización de nuestra herramienta digital SURI, para que todos los usuarios se beneficien con una apariencia más moderna y un diseño dinámico, que permitirá que puedan realizar sus gestiones con mayor rapidez y en un marco de opciones más sencillo. Para completar la actualización, vamos a detener los servicios durante un fin de semana”, explicó el secretario.

SURI no estará disponible el viernes 11, sábado 12 y domingo, 13 de febrero, desde las 12:00 A.M. hasta las 11:59 P.M. El lunes, 14 de febrero, la plataforma estará disponible a partir de las 8:00 A.M., con una nueva organización y presentación de los servicios.

PUBLICIDAD

Además de una apariencia más moderna y un diseño dinámico, SURI llegará la semana próxima con un nuevo logo, iconos y combinación de colores, además de pantallas de información más organizadas, navegación mejorada con la opción de búsqueda y una alternativa para que los representantes puedan ubicar sus clientes en una lista de favoritos, para facilitar su búsqueda. Esta actualización no cambiará el usuario y contraseña de los contribuyentes.

“En los próximos días todos los usuarios comenzarán a beneficiarse de los adelantos que estamos realizando en la plataforma y aseguramos que será muy efectiva en sus gestiones diarias. Exhortamos a los contribuyentes a que hagan los arreglos pertinentes, para que sus transacciones no se afecten por la interrupción”, concluyó Parés Alicea.