Una nueva plataforma digital que busca facilitar la administración de créditos contributivos inaugurará mañana, miércoles, a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), anunció el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

Se trata del Manejador de Créditos Contributivos (MCC) y busca ser una plataforma que registre, de manera actualizada, los créditos contributivos otorgados por el gobierno para que la agencia pueda monitorearlos desde la otorgación hasta la reclamación en la planilla de contribución sobre ingresos.

“Esto va atado a lo que ha sido nuestra histórica implementación de política de contribución contributiva”, dijo el secretario en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

MCC permitirá, por primera vez, que Hacienda tenga un sistema centralizado, abarcando todos los créditos concedidos y dejando a un lado la administración individualizada. Por lo tanto, es a través de esta plataforma que se persigue conocer “con especificad” la cantidad de créditos contributivos otorgados y reclamados y si el crédito contributivo fue reclamado por el contribuyente o si se lo cedió a algún tercero.

De esta manera, la agencia tendrá visibilidad del crédito desde su generación, hasta la venta y radicación en las planillas. Asimismo, ayudará a “automatizar la veracidad o la validación de los créditos contributivos”, pues no se necesitará un auditor para fiscalizar cada uno, por lo que Parés Alicea pronosticó que esto incrementará los recaudos. Su proyección de recaudos para este año supera los $12.5 millones, lo que supone unos $700 millones adicionales a la proyección establecida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Contribuyente, estoy buscando los chavitos pa’ su siguiente reducción de tasa contributiva de la manera más creativa posible”, prometió.

La plataforma, adelantó Parés Alicea, tiene la capacidad de regular sobre $500 millones en créditos contributivos al año y permitirá que el Departamento pueda “sentarse también como comprador” de estos créditos contributivos.

“Esta programación, esta nueva tecnología que se ha implementado a través de SURI, definitivamente marca un hito en la historia de la administración contributiva en Puerto Rico donde reduce el riesgo de fraude y le da mayores herramientas al Gobierno de Puerto Rico para que, de cara al futuro, tomar decisiones sabias con información más precisa sobre estos créditos y no se convierta en un ejercicio de adivinanzas educadas. Si no, el poder determinar con precisión qué se quiere fomentar y cuánto se está invirtiendo y, si en efecto, esas determinaciones legislativas están redundando en los beneficios económicos que se aspiran al momento de ser legisladas”, explicó.

PUBLICIDAD

Previo a la implementación de la plataforma, Parés Alicea aseguró que existía nebulosidad en esta área en la agencia que dirige, facilitando así el incumplimiento de parte de los contribuyentes.

Aunque no tiene pruebas contundentes, el secretario estimó que un 20% de créditos contributivos reclamados, o 20 centavos de cada dólar, es reclamado de manera indebida. Para probar esto, se requerirá una auditoría de campo. Sin embargo, esto no se ha llevado a cabo por falta de recursos, dijo Parés Alicea.

“Digamos que por osmosis y por obra y gracia del Espíritu Santo se recaudaba o se reclamaba correctamente el 80% de cada dólar reclamado”, comentó. “(La) falta de visibilidad para un secretario de Hacienda va en detrimento para poderle garantizar al pueblo de Puerto Rico que lo que se otorga es realmente lo que se reclama en planilla. Y, obviamente, cuando estamos hablando de un trámite en papeles, como ocurría en el pasado, pues sabemos que esto es receta para incentivar el incumplimiento de parte de contribuyentes en la Isla que van a vender más créditos que en verdad se les otorgó o contribuyentes que reclaman más créditos de lo que verdaderamente se le había otorgado”, sostuvo.

“La otorgación de un crédito contributivo, a mi juicio, es un proceso bastante riguroso. Se hace una evaluación interagencial en muchas instancias para determinar que, en efecto, este contribuyente cumple los requisitos establecido por ley. ¿Dónde cojeaba el Gobierno de Puerto Rico? Era particularmente luego de la otorgación de ese crédito contributivo. A partir de la otorgación del crédito contributivo, el trabajo que estaba haciendo el Gobierno de Puerto Rico a mi juicio no era de calibre” continuó.

PUBLICIDAD

Los créditos contributivos que administrará el MCC son por inversión y no incluyen incentivos que se reclaman en la planilla de individuos, como los créditos por trabajo, sénior o por contribución retenida, entre otros.

Será a través de esta plataforma que los contribuyentes con créditos contributivos podrán registrar todo crédito otorgado, ya sea por los departamentos de Hacienda, Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) o la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR). También, podrá someter evidencia de los créditos autodeterminados en la planilla, notificar la venta de los mismos y manejar reclamaciones contra la contribución sobre ingresos, entre otras ventajas.

“Estos créditos, como les ventilé, tiene que ver mucho con la industria manufacturera, con la actividad turística en Puerto Rico, particularmente la industria de los hoteles”, especificó.

En los pasados 18 días no se han emitido créditos contributivos, ya que Hacienda estableció un periodo de congelación entre el 1 al 17 de enero para que las agencias reguladoras puedan recibir y evaluar solicitudes nuevas de crédito contributivos, pero no emitir certificaciones. Por ende, todo crédito contributivo otorgado previo al 1 de enero de 2023 se catalogará como crédito Pre MCC y no se registrará.

Para la implementación de la plataforma, no fue necesario crear otro brazo de la agencia ni contratar un nuevo equipo de trabajo, especificó Parés Alicea a Primera Hora. Es por esto que la plataforma, que es parte de SURI, es totalmente automatizada y no requerirá de “intervención humana” para completarse.

“Se creó esta plataforma dentro de SURI y cambiamos las reglas de procesamiento de planillas, a nivel del 2023 en adelante, de manera tal que se pueda automatizar la fiscalización de eso”, subrayó a este diario”. “Yo le tengo mucha fe a este proyecto”, añadió.