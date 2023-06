El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, radicó hoy ante la Legislatura Municipal un Proyecto de Ordenanza que actualiza el Código de Orden Público de San Juan.

“Hemos decidido atemperar estas reglas, ya que el ente vigente no ha recibido renovación a ninguna de sus disposiciones por más de 25 años. Una de las características principales y de mayor importancia con la creación de este nuevo código es que el mismo recopila las ocho ordenanzas vigentes y lo aplica a toda la ciudad de manera uniforme. Actualmente, existen disposiciones que se contradicen o aplican ciertos temas de manera diferente en la misma zona debido a la demarcación geográfica de cada uno de los códigos”, explicó Romero Lugo mediante declaraciones escritas.

El alcalde enfatizó que el nuevo código de orden público no será utilizado ni interpretado para violentar cualquier derecho constitucional ni para impedir el disfrute de espacios públicos.

Al este código impactar a todos los residentes y comerciantes de San Juan, el ayuntamiento promovió que todos los sectores fueran escuchados mediante un proceso de participación ciudadana en el cual, el pasado 21 de marzo del 2022, se publicó el borrador del documento en la página web del Municipio www.sanjuan.pr por un periodo de 30 días. Durante este proceso, exhortaron a descargar el mismo y emitieran sus comentarios a un correo electrónico que se habilitó para recibirlos.

“Una vez recibimos el insumo y las propuestas de la ciudadanía, nuestra administración se dedicó a revisar, analizar y evaluar cada una de estas para luego adaptar aquellas que aplicaban hasta producir la versión del documento que se presentará hoy ante la Legislatura Municipal de San Juan”, dijo el ejecutivo municipal.

Una vez el proyecto sea radicado, la Legislatura Municipal cumplirá con la solicitud del alcalde de que se lleve a cabo un proceso de Vistas Públicas que garantice la transparencia y participación ciudadana.

Mediante la aprobación de este código se unifican y actualizan las ordenanzas municipales adoptadas con el propósito de contribuir a una mejor calidad de vida y convivencia pública entre residentes, comerciantes y visitantes.

Este código, además de uniformar por primera vez las reglamentaciones municipales, cuenta con los mecanismos de evaluación constante, medidas de transparencia y mantener la ejecución a través de un comité evaluador que será nombrado por el alcalde.

El nuevo documento radicado abarca el humanismo de la Administración Municipal, ya que toma las medidas para descriminalizar el sinhogarismo y convalidar el bienestar de los animales.

Respecto al tema ambiental, este código, refuerza la presencia y la participación de la Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental del Municipio de San Juan al darle a los oficiales de cumplimiento ambiental la autoridad para multar sin necesidad previamente estipulada de tener un miembro de la uniformada presente. La fiscalización y cumplimiento recae sobre esta división municipal a modo que por primera vez se podrán llevar a cabo operativos ambientales de la misma manera que la Policía Municipal de San Juan.

Varios de los asuntos en este código que serán atendidos son: ruidos innecesarios, manejo y disposición de desperdicios, prohibición de uso de cenizas, calidad de aire, emisiones de gases, olores y contaminantes; prohibición de NALED, Glifosato y Foam en cuerpos de agua, acciones ambientales complementarias. Este último artículo le permite a la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan y al Policía Municipal determinar si procede la suspensión de cualquier licencia, permiso o autorización, iniciar cualquier procedimiento administrativo u ordenar el cierre del establecimiento de ser aplicable y conforme a los procedimientos establecidos.

Este código atenderá además temas desde: manejo y disposiciones de desperdicios, limpieza y cuidado de espacios públicos, manejo de desperdicios en actividades multitudinarias, manejo y disposición de neumáticos y aceite usado, obras de construcción o demolición, arborización y vegetación, espacios públicos, obstrucción de trabajos de reparación en vías públicas, trabajos en la vía pública sin autorización o fuentes de aguas ornamentales o hidrantes.

De igual forma, se estableció que el horario para venta de bebidas alcohólicas será de domingo a miércoles hasta la 1:00 a.m. y si el lunes es feriado el domingo se extiende hasta las 2:00 a.m. Viernes y sábados hasta las 2:00 a.m. El horario comienza todos los días a las 6:00 a. m. Cabe destacar que los restaurantes, farmacias, supermercados y gasolineras podrán seguir operando y vender otros artículos sin vender bebidas alcohólicas. Estas disposiciones, sobre regulaciones a la venta de alcohol en negocios, existen en otros municipios del área metropolitana como Bayamón, Carolina, Caguas y Trujillo Alto, se indicó.

Según el alcalde, el Municipio y sus dependencias tienen planes de acción para efectuar sus responsabilidades y cumplimiento de todos los artículos de este Código luego de que la Legislatura Municipal apruebe el mismo.

Igualmente, dijo que se nombrará un “task force” como organismo preparado para lograr la educación a ciudadanos y comerciantes sobre lo que establece el código, así como impactar y lograr la convivencia ciudadana.