El Municipio de Hatillo decretó cinco días de duelo tras el fallecimiento del exalcalde Juan Luis Cuevas Castro.

Según informó en una comunicación escrita el actual alcalde, Carlos Román, el decreto que firmó —mediante el cual las banderas ondearán a media asta hasta este viernes, 8 de mayo— busca rendir homenaje a quien describió como “un gran alcalde”.

“La noticia de su partida todavía nos tiene asombrados. Cuevas fue un excelente alcalde quien entregó su vida al servicio público como deportista, educador y alcalde de Hatillo. Su legado se caracterizó por la sana administración pública y por impulsar el desarrollo del pueblo en todos los renglones”, expresó el alcalde Román.

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Cuevas Castro ocupó la poltrona municipal desde 1990 hasta 2005 bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD). Su fallecimiento fue informado ayer, domingo, y hasta el momento no se ha precisado la causa de su muerte.

Cuevas Castro nació el 2 de agosto de 1942 en el municipio de Hatillo. Contrajo matrimonio en 1966 con Olga I. Mercado, con quien formó una familia de seis hijos. Obtuvo unBachillerato en Educaciónde la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Además de ser alcalde,durante más de 25 años se dedicó a la enseñanza, destacándose como maestro, orientador vocacional, coordinador de relaciones escuela-comunidad y presidente de la Asociación de Maestrosde la Junta Local.

En agosto de 2025, como parte de un homenaje a su trayectoria como alcalde, Román había anunciado que el hotel Punta Maracayo en Hatillo sería nombrado “Punta Maracayo Resort Juan Luis Cuevas Castro”.

“El legado del exalcalde se mantendrá vivo gracias a sus aportes al desarrollo del pueblo así como a la denominación del Hotel Punta MaracayoResort con su nombre. Ello permitirá que estas y generaciones futuras se inspiren en su legado para emular su gestión al servicio público”, destacó Román.

Se espera que las exequias se anuncien en los próximos días.