Los pasados comicios generales revelaron una gran disminución en el partidismo hacia la Pava, comportamiento claramente demostrado en el apoyo que recibió el candidato a la gobernación bajo esta insignia, el exrepresentante Jesús Manuel Ortiz, quien apenas obtuvo el 21.47% de votos a su favor, posicionándolo por debajo del candidato pipiolo Juan Dalmau (30.77%), acorde al escrutinio general de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Esto demuestra que, pese a que los populares ganaron la comisaría residencia en Washington D.C., con el licenciado Pablo José Hernández, la poca acogida hacia el partido es una realidad.

Es, tal vez, resultado del cúmulo de controversias que han aflorado en el partido desde el cuatrienio pasado y que han tenido sus repercusiones en el nuevo ciclo eleccionario: la rivalidad entre los legisladores Rafael “Tatito” Hernández y José Dalmau; la ardua lucha por la presidencia del partido; la expulsión de la asesora de Dalmau, la licenciada Ivonne Lozada; la dimisión de Ortiz como presidente y la división entre los militantes de entrar a una alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), entre otros asuntos.

Para el exalcalde de Vega Baja, Luis Meléndez Cano, quien lideró su pueblo por 32 años y es una figura importante para el Partido Popular Democrático (PPD), esto se debe a la evolución natural de la política, máxime porque el pueblo “ha aprendido a votar”.

“La política ha evolucionado mucho, mucho, y lo demostraron estas pasadas elecciones. El que no quiera entender ese resultado, no está en este mundo. La gente ya no va a hacer una cruz bajo la Pava o la Palma como antes, en la época mía. La gente ha aprendido a votar. No es que la gente no supiera votar, pero que antes no se le daba la oportunidad”, opinó el exfuncionario en entrevista con Primera Hora.

“La mejor explicación es (la gobernadora) Jenniffer González en Puerto Rico. Yo cogí una pela con ella, pero yo le di una pela con Pablo José. Ya no es una cruz bajo la Pava o bajo la Palma. En Puerto Rico cogimos una pela en la gobernación, damos una pela en Comisión Residente y damos pela en 21 alcaldías”, comentó.

Sin embargo, Meléndez Cano confió que será, Hernández como presidente de la colectividad, quien podría darle ese respiro que tanto necesita su partido, sobre todo para los “autonomistas”, como lo es él, pues será con esa base que se podrán reorganizar.

“El Partido Popular se va a reformular. Hay que reformular el partido, que fue a lo que nos negamos y yo me incluyo. Si el Partido Popular se reforma con una base autonomista, no nos gana ni el papa aquí”, auguró al señalar que el estadounidismo “está bajando en Puerto Rico” y la independencia “no subió como creen”.