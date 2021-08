El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández dijo hoy que entre las 21 pruebas de dopaje realizadas hace dos semanas a miembros del cuerpo legislativo cuyos resultados no cumplen con el estado de derecho de la Ley de Cannabis Medicinal, hay legisladores y empleados.

Hernández detalló que estos 21 casos son evaluados por el laboratorio proveedor de servicios para identificar si el resultado positivo obedece a un medicamento o a una sustancia controlada.

“Son 21 y hay de todo. No es que todos son marihuana, ellos (el proveedor) no nos dice, no nos informa, no nos hacen una lista”, dijo Hernández al ser preguntado hoy por periodistas si había legisladores entre los casos que son objeto de revisión.

Fuera de estos casos que son evaluados, el líder cameral no precisó cuántos otros casos arrojaron positivo, pero son pacientes que tienen licencia de cannabis medicinal.

-¿Los positivos por cannabis con licencia están en el lado de los empleados o hay algún legislador?, preguntó Primera Hora.

“No tengo distinción. Lo que tengo son 21 pruebas que tienen alguna discrepancia, no puedo decir si es cannabis ,si es una droga más fuerte, si es un medicamento. El protocolo establece que el proveedor entrevista a cada uno de los que tiene alguna discrepancia en la prueba y entonces identifican si es que está medicado, si es que tiene licencia o si salió positivo a una sustancia controlada que no tiene autorización, entonces ahí tomaremos acciones”, dijo el Presidente de la Cámara.

El pasado 17 de agosto, al comenzar la presente sesión ordinaria, Hernández ordenó de forma sorpresiva que los empleados y legisladores se sometieran a pruebas para detectar sustancias controladas.

Los legisladores fueron sometidos esa misma tarde a pruebas de cabello en el Capitolio, mientras a los empleados se le administraron muestras de orina.

Estas pruebas, que totalizaron 590, son las primeras que se realizan en la Legislatura desde la aprobación de la Ley de Cannabis Medicinal (Ley 42-2017).