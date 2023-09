El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García arremetió hoy contra una resolución de la Comisión de Juegos que aumentaría de forma sustancial la jugada hípica Pool de seis, a partir de noviembre próximo.

El legislador dijo que la propuesta, que tendría vigencia de un período probatorio de un año, elevaría la jugada de 35 centavos a $2.30.

“Hay que ser bien caballo para en estos tiempos, con efectividad del primero de noviembre de 2023, aprobar un aumento hípico”, expresó Matos García en un turno inicial en la sesión de hoy de la Cámara.

“Esta resolución no dice qué va a pasar con los jinetes, los palafreneros (encargados de preparar a los caballos), los mozos de cuadra y los entrenadores, la verdadera gente que hace la hípica en Puerto Rico, no los de arriba, no los que se jartan, que se le han autorizado hasta 5 mil máquinas y no han podido poner más de 2,500, pero han aprobado un aumento de 500%”, sostuvo el legislador.

Calificó la resolución de la Comisión de Juegos, aprobada el pasado 15 de septiembre, como una barbaridad y anunció que no tan solo presentará una resolución de investigación sino que defenderá las prerrogativas legislativas para que no se apruebe un aumento sin pasar por el cedazo de la Asamblea Legislativa.

Matos García dijo que el aumento fue solicitado por la empresa Camarero Horse Track, que opera el hipódromo, bajo el alegato de que no ha habido una revisión en el precio de la jugada en 80 años. Agregó que la resolución fue suscrita por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y presidente de la Comisión de Juegos, Manuel Cidre y por los comisionados, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Ray Cruz y el administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Carlos Rodríguez Mateo. El director ejecutivo de la Compañía de Turismo, Carlos Mercado, también comisionado, no la firmó.