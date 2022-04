El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia le dio pocas posibilidades hoy al proyecto del Senado 693 que reabre mañana viernes a discusión en vistas públicas en el Capitolio.

“Eso está en medio del trámite legislativo y lo que he visto es que tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de Salud han objetado la medida y han hecho señalamientos a Justicia, desde el punto de vista constitucional y legal y Salud, desde el punto de vista médico y clínico. Yo voy a estar bien pendiente de todo el trámite”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de periodistas luego de participar en un foro sobre la preparación del gobierno ante desastres naturales.

“Cuando llegue la medida, si me llega veré, porque para empezar, hay que ver si esto se aprueba en ambos cuerpos (Senado y Cámara). Pero aparte de eso tendré que ver en su momento si eso ocurre y cuál es la posición de mis agencias, porque esas dos agencias, que tienen jurisdicción sobre este tema, ambas han objetado y han hecho señalamientos”, sostuvo.

Las vistas públicas sobre la controvertible medida, que busca prohibir el aborto después de las 22 semanas de gestación, salvo en ciertas situaciones en que la vida de la madre esté en riesgo, arrancaron el martes pasado con tres emotivos testimonios de mujeres que tuvieron embarazos de alto riesgo con nacimientos prematuros de 22 y 27 semanas, mientras senadoras de todos los partidos políticos cuestionaron la pertinencia de los casos presentados con la pieza legislativa.

La medida, inicialmente no se llevó a vistas públicas y se iba a bajar a votación en el Senado con un informe positivo de la Comisión de Vida y Familia, pero la presión pública hizo que el proceso se abriera a vistas y se incluyera en segunda instancia a la Comisión de Asuntos de la Mujer.

Las vistas públicas reanudan mañana viernes con testimonios de grupos feministas y derechos humanos.

Al Gobernador se le preguntó también si la perspectiva de género continúa en la agenda del Departamento de Educación y dijo que no con ese nombre, pero se está enfatizando la enseñanza de la equidad y el respeto entre todos los estudiantes, de todos los seres humanos.

“Se está enfatizando que no haya violencia de tipo alguno, que no haya discrimen de tipo alguno incluyendo por orientación sexual. Esas son mis directrices. Algunos se han enfocado en la etiqueta, en que quieren que se diga que hay un currículo de perspectiva de género. No, el currículo es el currículo del Departamento y el tema se va a abordar principalmente por la vía de estos dos conceptos, equidad y respeto, que están dentro de la definición de la perspectiva de género como tal”, indicó Pierluisi Urrutia.

“He dicho y repito que el nombre y la etiqueta no hace la cosa. Algunos me dicen por qué eliminarlo, no tener ese término ahí, yo lo digo y pensó que es para evitar controversias innecesarias. Después que estén los conceptos y se esté enseñando lo que se tiene que enseñar, vamos a evitar la polarización innecesaria. Hay una preocupación porque no se invisibilice la lucha contra violencia y en lo más mínimo yo no voy a permitir que eso se invisibilice, por eso declaré la emergencia, por eso creé el comité PARE (Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género) y por eso también le pedí al Departamento que aborde este tema”, agregó.

En cuanto a la imparable ola de la violencia de género, el Gobernador dijo que sigue evaluando la posibilidad de extender el estado de emergencia, que expira el próximo 30 de junio.

“Estoy en espera de que me rindan un informe de las tareas pendiente del comité PARE ,un informe de logros y al mismo tiempo de asuntos pendientes.Por otro lado, estoy pendiente a las estadísticas, acabamos de tener otra tragedia”, dijo en referencia al asesinato esta madrugada de una mujer en Salinas en un alegado hecho de violencia doméstica.

“Como dije yo no he tomado una decisión en cuanto a si voy a extender la emergencia o no y por cuanta duración la extendería. Una emergencia no es permanente, pero esa decisión la voy a tomar antes que expire la declaración de emergencia el 30 de junio y anunciaré mi decisión”, indicó Pierluisi Urrrutia.

Dijo que también debe decidir si el comité PARE sigue activo y adelantó que emitirá una orden ejecutiva para impartir directrices “a todas las agencias del gobierno que todavía no han tomado acción en donde el comité ha recomendado que se haga”.