El proyecto sobre el aumento al Salario Mínimo sacó a relucir diferencias al inicio de la segunda sesión ordinaria entre el autor de la pieza legislativa, Héctor Ferrer Santiago, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres.

El tema se discutió en un caucus de la mayoría popular, pero Ferrer Santiago, quien desde la semana pasada convalece en su residencia de COVID-19, denunció que no se le permitió participar del proceso de forma virtual.

Hernández Montañez reclamó por su parte, que la medida ya está lista para votación en Cámara y Senado.

“Quería discutir el proyecto, cualquier enmienda que se haya hecho porque en el día de ayer se circuló al Senado un proyecto con enmiendas del que yo lamentablemente a ese momento desconocía. Se pasó en la Cámara para que se firmara, yo soy parte de ese comité de conferencias y ni se me llamó”, dijo Ferrer Santiago.

La medida contiene enmiendas en torno a cuando entraría en vigor el aumento a $9:00 la hora del Salario Mínimo, que actualmente es de $7.25 la hora. “En el proyecto de consenso era en julio, ahora por lo que veo, es en octubre de 2022. Hay que darle una oportunidad a los expertos en el tema para que determinen cuál es el paso a seguir en cuanto a los $9.00. Me preocupa también que esto rompe con el acuerdo que se había logrado con La Fortaleza y todos los partidos políticos en junio al final de la pasada sesión y fue el propio Tatito Hernández el que obstaculizó el pase de la medida”, sostuvo Ferrer Santiago.

Dijo que ayer le envió una carta al líder cameral solicitándole participación en el caucus popular que se celebró hoy. “No fue hasta hoy a las 10:00 (a.m.), hora del caucus, que el Presidente se comunicó conmigo para decirme que no me iba a permitir participar del caucus ni dialogar sobre el salario mínimo”, indicó el legislador.

“Incluso el compañero Jesús Manuel Ortiz pidió que se me diera participación en el caucus por teléfono o vía cualquier plataforma virtual y el Presidente ni siquiera lo llevó a votación. Claramente el Presidente no quería que yo participara y claramente le falta al apellido del Partido Popular Democrático (PPD) la palabra democrático”, reclamó Ferrer Santiago.

“Estamos listos para aprobar, la Cámara está lista, el Senado no sesionó y están buscando las firmas. No hay controversia, por alguna razón el autor de la medida tiene unas diferencias con el presidente de la comisión que hizo sus buenos oficios como lo hace cualquier funcionario. Todavía a estas alturas no entiendo el planteamiento de Héctor porque estamos todos de acuerdo que sea $9 y que tenga fecha”, dijo por su parte, el Presidente de la Cámara.

Preguntado si Ferrer Santiago había participado de la discusión, el líder legislativo dijo que no estaba al tanto del día a día del trabajo de la Comisión de Relaciones Laborales. Sostuvo que el ánimo de parte de Ferrer Santiago no había sido el mejor.

“El ánimo con que él se comunicó con el Presidente de la Comisión no fue el mejor así que lo llamé esta mañana para escucharlo en su planteamiento de participar del caucus y nosotros le planteamos que la forma en que él estaba no era lo adecuado para dirimir una controversia, que el reglamento no provee dirimir controversias a través de video conferencias. En un caucus las diferencias se atienden de frente y menos en un caso como este que está resuelto”, sostuvo Hernández Montañez.

Por otra parte, el Presidente de la Cámara dijo que la resolución de asignación de donativos legislativos sería aprobada la semana próxima y que el proyecto de reforma laboral se está “finiquitando”.