Las exequias fúnebres del ex gobernador Carlos Romero Barceló reiniciaron en la tarde de hoy con un acto protocolar en la Alcaldía de San Juan, ciudad que el líder estadista dirigió como alcalde de 1969 a 1976.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero encabezó el homenaje póstumo junto a la viuda y ex primera dama, Kate Donelly de Romero, Melinda Romero Donelly, hija menor del ex mandatario, así como nietos y otros familiares cercanos al fenecido ex gobernador.

Los ex alcaldes de la Capital, Jorge Santini, del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Héctor Luis Acevedo del Partido Popular Democrático (PPD), ofrecieron mensajes en la actividad que se llevó a cabo en la Sala Capitular de la Casa Alcaldía.

Acevedo sostuvo que las profundas diferencias que sostuvo por más de cuatro décadas con Romero Barceló “adquieren otra dimensión al finalizar su jornada”.

“Sin olvidar ni disminuir la intensidad de éstas, nuestro entorno cultural requiere entender que cada ‘cada día tiene su afán’ resaltando hoy sus aportaciones y sus reconciliaciones”, sostuvo el expresidente del PPD.

Acevedo resaltó tres características de Romero Barceló: su combatividad en sus creencias, su disposición a dar sorpresas y su persistencia hasta el final.

Relató que hace un año lo visitó para convocarlo a defender la ley electoral que siendo gobernador firmó y que la Legislatura se disponía a cambiar.

“Esto del voto electrónico va a traer problemas”, dijo Acevedo que fueron las palabras de Romero Barceló y agregó que cuando le recabó el apoyo para detener el cambio de la ley, Romero Barceló guardó silencio.

“Al despedirnos y sonriendo con sus pómulos arriba me preguntó: “oye y tú, ¿cuándo vienes para acá a defender la estadidad y la igualdad? Tú eres militar”. ¡Imagínense, decirme eso a mí! Yo me reí y le dije: de eso hablamos otro día. Ambos adversarios de toda una vida nos despedimos para siempre”, narró Acevedo.

El alcalde Romero dijo que Romero Barceló “fue un hombre visionario, de voluntad fuerte, de principios intachables e incansable gladiador”.

“Siempre iba de frente, sin engaños, sin titubeos mentales, sin doble discurso, no temía decir la verdad, ni expresar su sentir y encausaba sus pensamientos para convertirlos en acción”, sostuvo el Alcalde novoprogresista.

Romero firmó una ordenanza declarando el anfiteatro del Colegio Universitario de San Juan con el nombre del también exgobernador.

La cantante Celinés Pagán interpretó “El amor del jibarito” y José Juan Tañon, “En mi viejo San Juan”, dos de las piezas favoritas de Romero Barceló. También, una soprano interpretó una pieza musical.

Junto al ataúd se colocó la foto oficial de Romero Barceló en sus tiempos en la Alcaldía sanjuanera.

Al terminar el acto protocolar el féretro estuvo expuesto por casi una hora al aire libre frente a la Plaza de Armas, donde un puñado de personas observaban la solemnidad del momento y otros curioseaban y grababan el momento en sus celulares.