El expresidente del Partido Popular Democrático (PPD) y experto en derecho electoral, Héctor Luis Acevedo, llamó este viernes a los representantes de la colectividad a retirar el proyecto que enmienda el Código Electoral aprobado el pasado lunes para detener la “sangría” que ocasiona a la colectividad.

Pero, sobre todo, clamó por enmendar los “errores” cometidos al aprobar el proyecto de la Cámara 1822 al proceso electoral puertorriqueño.

“Nosotros estamos a 14 meses elecciones. Además, esto afecta la imagen del partido… Aquí el tiempo no regresa. La gente se molesta y después no vota. Además, perdimos la función del PPD. ¿Cuál es la función del PPD? Empujar que haya una ley justa”, sentenció el también exalcalde de San Juan en conferencia de prensa realizada en la sede de la Pava.

Acevedo señaló que se demoró en hablar sobre la controversia que se ha vertido en los pasados días dentro de la colectividad, porque se dedicó a leer las 144 páginas de la Reforma Electoral y la comparó con la legislación vigentes y pasadas, así como determinaciones de los tribunales, principalmente el Tribunal Supremo.

Su principal voz de alerta sobre la medida legislativa aprobada fue por el “caos” que dijo puede suponer el permitir que unos 700,000 electores de 60 años o más voten por correo y que tal voto pueda ser depositado al servicio postal el mismo día de las elecciones.

“Fíjese lo que pueda pasar. Llega el día de las elecciones, con el voto que estaba en los colegios hay una certificación preliminar, pero quedan 400,000 votos por adjudicar que están llegando por correo. Entonces, no hay resultado”, indicó.

Rememoró que una elección sin resultado puede provocar un ambiente similar al que ocurrió en la década de los años ‘80, en la elección cqu terminó con el proceso conocido como el recuento de Valencia, o un ambiente igual al de las elecciones del 2020, donde no se pudo certificar a un ganador en la noche del evento.

Fue más lejos al exponer que, en otros países, una elección sin resultados puede ocasionar un levantamiento civil.

“Puerto Rico ha sido dichoso en no tener una guerra civil por eso. Puerto Rico no puede depender de que no se sepa el resultado de las elecciones. Eso es un área que perjudica a todo el mundo”, indicó Acevedo, quien es catedrático de derecho electoral en la Universidad Interamericana.

Otros puntos que criticó el expresidente de la Pava sobre la medida es que elimina determinaciones judiciales importantes que se han tomado para contar votos conocidos como “pavazos”, que se emitieron sobre la insignia del PPD pero fuera del recuadro señalado, o los “pivazos”, los cuales se emitieron bajo la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño pero con la predilección de votar a favor del candidato a la gobernador del PPD, Aníbal Acevedo Vilá.

Tronó también contra el hecho de que se pretenda impulsar el voto electrónico y porque se permita que los recuentos sean electrónicos. Señaló que en los recuentos manuales es que se identificarían los errores cometidos por la máquina electrónica de conteo de votos.

Sobre aspectos de la medida que dijo son “buenos”, destacó que se impulse que las personas mayores de 60 años puedan tener un voto adelantado.

“Yo creo que aprobar un proyecto electoral requiere moderación, ponderación y este proyecto ni tuvo moderación ni tuvo ponderación. Se pasó el mismo día, sin vista sin consultar. Esto es interesante y yo creo que es la primera vez en estos años que el presidente legislativo de un partido político, (Rafael “Tatito” Hernández), consulta al comisionado electoral de otro partido adversario, (Edwin Mundo), pero no consulta al del suyo (Karla Angleró). Y lo que era institucional en mayo, de momento no es institucional en agosto. Estos errores hay maneras de corregirlo”, emplazó Acevedo, al reclamar que se retire lo más pronto posible el proyecto en controversia y se haga un proceso de consenso para aprobar enmiendas a la Ley Electoral.