Aunque el anuncio tomó por sorpresa a muchos hoy, hacía meses que el senador Henry Neumann Zayas ponderaba renunciar a su escaño como senador por el distrito de San Juan para apoyar a su hijo menor de 14 años, Günther, en su futura carrera como baloncelista.

El legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo, sin embargo, que la decisión que hizo pública en la mañana de hoy, no ha sido fácil para él ni para su familia.

“Sin duda lo venía ponderando. Llevo meses pensando en esta posibilidad. Mi hijo pequeño de 14 años ha recibido una buena oportunidad de estudiar en un gran colegio en Estados Unidos, gracias a sus habilidades en el baloncesto, y yo lo tengo que acompañar en esta edad tan importante en el desarrollo de la persona. Tengo que estar ahí como padre”, narró el legislador en entrevista con Primera Hora en su oficina en el Capitolio.

“Mi hijo, para mí, es mi hijo, mi mejor amigo, mi acompañante constante y no puedo verlo irse sin yo estar con él. Me apasiona lo que hago en el servicio público, donde he estado en distintos puestos, pero la familia es lo más importante que uno tiene en la vida y mis responsabilidades como padre están por encima de cualquier consideración”, indicó compungido.

Dijo que quiso que la renuncia sea efectiva el 30 de este mes “para no ser una carga en el presupuesto nuevo y que el Partido tenga la oportunidad de hacer la elección con los aspirantes que se presenten y el nuevo presupuesto incluya a las nuevas personas que vienen a servir”.

Precisó que en su oficina legislativa hay cuatro empleados y dijo que hacía gestiones para que “sean reubicados y no se queden sin trabajo”.

A la hora de la entrevista, cerca del mediodía, Neumann Zayas dijo que no había hablado con el gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi. “Esta mañana con la primera persona que hablé fue con el portavoz (del PNP en el Senado) Thomas Rivera Schatz, quien me dio su respaldo total, indicándome que la familia tiene que ser primero. También sometí mi carta de renuncia al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago”, narró el legislador.

Agregó que recibió varias llamadas, una de ellas, del representante Luis Raúl Torres, a quien se refirió como “mi buen amigo del Precinto 2″.

Contó que en estos días tiene que preparar la mudanza de la familia al estado de Nueva Jersey, donde vivirá con su esposa Luisa y su hijo.

“Tengo que hacer una mudanza, buscar dónde vivir en el estado de New Jersey. Una vez allá, veré a ver a qué me dedico. Lo más importante es que tengo que estar seguro que mi hijo esté bien. Ha sido una decisión bien fuerte para mí y para mi esposa porque es un cambio de vida total, pero el amor que le tenemos a nuestro hijo supera cualquier dificultad. Mi hijo es mi compañero inseparable, que me ha acompañado en mis caminatas, caravanas, siempre ha estado de mi lado y ahora me toca a mí estar al lado de él”, manifestó.

Dijo que en este estado no conoce a nadie. “Voy allá a buscar qué hacer. Estuve 30 años en el comercio, tengo ahorros, acciones, inversiones que me permiten hacer esta movida. Sin embargo, voy a buscar algo que hacer probablemente, algo que esté dirigido hacia dar clase”, sostuvo Neumann, quien es abogado de profesión y posee un doctorado en Leyes.

Como baloncelista, Neumann Zayas jugó con los Cangrejeros de Santurce y los Brujos de Guayama. También por ocho años presidió la Liga de Baloncesto Superior Nacional (BSN). Antes de llegar a la Legislatura, fue secretario del Departamento de Recreación y Deportes y comisionado electoral del PNP.

“Lo voy a extrañar intensamente”, dijo sobre la Legislatura. “Es un gran sacrificio que estoy llevando a cabo, pero comparado con mi responsabilidad como padre, no hay marcha atrás”, sostuvo Neumann Zayas, quien ha sido senador por San Juan por los pasados cuatro años y medio y en ese período, ha presidido la Comisión de Seguridad Pública.

“¿Qué deja inconcluso?”, preguntó este medio.

“Hay dos áreas que me hubiese gustado poder lograr , es incrementar la pensión a la Policía. Por más que traté, no pude lograrlo dadas la complicaciones con la Junta de Control Fiscal y, en segundo lugar, las limitaciones que tiene el Departamento de Educación, especialmente relacionadas con los planteles. Nunca pude recibir el respaldo para mejorar las condiciones de infraestructura de los planteles escolares”, expresó.