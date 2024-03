El presidente de HMS Ferries y HMS Ferries Puerto Rico, Matthew Miller, dijo hoy que el proceso de quiebra al que se acogió su empresa matriz Hornblower no impactará el servicio de transporte marítimo que opera la compañía a las islas municipio de Vieques y Culebra, así como desde San Juan a Cataño.

Sin embargo, en una vista pública ante la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Nordeste de la Cámara de Representantes el empresario no pudo ofrecer detalles sobre el proceso de restructuración bajo el Capítulo 11 de Quiebras al que se acogió Hornblower el pasado 21 de febrero de 2024.

“El proceso no ha tenido ni tendrá en el futuro impacto alguno en el servicio, el itinerario, las operaciones, la venta boletos, los pasajeros, los proveedores o la tripulación de Puerto Rico Ferry o HMS Ferries- Puerto Rico. Además, no afecta ni limita de ninguna manera nuestra capacidad para cumplir con los compromisos contractuales, las obligaciones y los amplios requisitos de calidad de servicio bajo el acuerdo de la P3 (alianza público privada)”, alegó Miller, quien prestó testimonio en inglés, con traducción simultánea. Estuvo acompañado en la vista pública por el abogado Javier Vázquez.

El empresario reclamó una mejoría en los servicios de lanchas con la alianza público privada.

“Entre las deficiencias del sistema de transporte marítimo que existían antes de la P3 incluían la escasa puntualidad, procesos de embarque lentos e ineficaces, falta de mantenimiento de los bardos y las averías casi constantes, sistemas deficientes de compra de boletos, largas filas y hacinamiento; instalaciones inadecuadas y servicios inaccesibles durante emergencias”, indicó.

Mattew Miller, presidente de HM Ferries ( Suministrada )

En su turno de preguntas la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, cuestionó al portavoz de la empresa luego que dijo a la comisión legislativa que no podía ofrecer detalles del proceso de reestructuración, motivo por el cuál fue citada la vista pública.

“Usted dice que no (se afectarán los servicios de transportación marítima), pero nos dice que no conoce el proceso de quiebra y yo, con el conocimiento básico, conozco que usted no tiene la libertad completa de manejar sus activos y que, posiblemente, usted no pueda realizar los pagos a menos que esté pidiendo permiso continuamente al síndico de quiebra. Hace falta un abogado que pueda contestar la pregunta sobre la quiebra y el efecto en los servicios”, cuestionó la legisladora. Pidió que se traiga ante la comisión al abogado encargado del proceso de quiebra o a alguien “que pueda contestar los detalles”.

El presidente de la comisión legislativa, Ángel Matos García, dijo, por su parte, que el proceso de la quiebra impactará las operaciones de la empresa en Puerto Rico y anticipó que citará a vistas públicas al presidente de las Administración de las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, y a los directivos de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATI) y de la Autoridad de Puertos.

“Más allá de si son expertos en quiebras o no, y recordando que va a haber más vistas donde las AAPP y el gobierno va a estar citado, me preocupa la mala fe de este gobierno que fue notificado por escrito por esta empresa de que se va a ir a la quiebra, pero cuando la quiebra salió, el gobierno dijo que no sabía nada y eso es peligroso que el gobierno asuma una posición embustera ante el país”, indicó Matos García, también portavoz de la mayoría popular en la Cámara.

El legislador sostuvo la quiebra de la empresa “va a tener un efecto directo sobre Puerto Rico, porque a preguntas mías, Miller reconoce que el ingreso, la ganancia de capital que se hace en Puerto Rico, va a ese caldero que se llama Hornblower, una entidad que acaba de estrellar 38 entidades”.

Al ser confrontado con el testimonio de Miller, quien dijo que la empresa no puede utilizar en Estados Unidos el capital que haga en Puerto Rico, el legislador sostuvo que tanto la empresa de Puerto Rico como el banco local figuran entre los deudores del proceso de quiebra.

“El documento de la quiebra habla por sí solo, si todo está bien porque incluyeron las operaciones de Puerto Rico y a preguntas mías el reconoce que las ganancias de Puerto Rico van ayudar a esa empresa matriz”, sostuvo Matos García en declaraciones a periodistas al finalizar la vista pública.

Dijo que la empresa “siempre ha sido cooperadora con la comisión, excepto, que como representante del mejor interés del pueblo de Puerto Rico a mí no me gusta haber firmado un contrato de 23 años, $750 millones con alguien que dos años después se fue a la quiebra”.