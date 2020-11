Con el anuncio de la proyectada victoria de Joe Biden en la contienda por la presidencia de los Estados Unidos, estaría abriéndose un nuevo capítulo en la larga ruta de la búsqueda de la estadidad para Puerto Rico, algo que el líder demócrata ha expresado que está en disposición de acoger.

El eventual triunfo de Biden llega al mismo tiempo que la victoria del Sí, con 52%, en el plebiscito de estadidad Sí no No que tuvo lugar en la Isla al mismo tiempo que se llevaban a cabo las elecciones generales tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico.

Biden ha dicho que crearía un grupo de trabajo federal para atender los asuntos de Puerto Rico de manera coordinada, para así garantizar que lleguen a la Isla los recursos necesarios para que se pueda finalmente recuperar de los daños sufridos por catástrofes naturales, una prologada depresión económica y décadas de mal manejo fiscal en el gobierno.

También ha expresado su voluntad de ampliar el acceso de Puerto Rico a fondos federales, ya sean los de recuperación a través de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencia) o los fondos de diversos programas de asistencia económica y social, tales como el Seguro Social Suplementario o el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

Además, entrando en el tema de la estadidad, Biden ha dicho que buscará concertar un proceso justo y vinculante para que Puerto Rico decida su futuro estatus político, contando con la participación de todos los sectores políticos de la Isla.

Sin embargo, “es más fácil decirlo, que hacerlo. Biden va a ser presidente, pero no será un rey. Hay un proceso congresional, y él no lo decide todo. Es algo que la gente tiene tener en cuenta”, advirtió el del doctor Emilio Pantojas, investigador docente y profesor de sociología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

De acuerdo con el profesor, el panorama sería más favorable para Puerto Rico con la victoria de Biden, pero habrá que ver como logra sortear el obstáculo que se anticipa que encuentre en el Senado federal, que todo apunta a que quedaría bajo control republicano.

“Con Biden el escenario en términos de la situación económica de Puerto Rico es el menos malo. No podemos olvidar que, cuando se trajo aquí el proyecto de Lufthansa, para la reparación y mantenimiento de aviones, fue Biden quien intercedió para que se eligiera a Puerto Rico. Así que vemos que él ha mostrado, desde antes de todo esto, sensibilidad hacia Puerto Rico”, comento Pantojas.

“Pero si uno mira el nombramiento de (Donald) Trump a la Junta (de Supervisión Fiscal), ese Justin Peterson es un cabildero de los fondos buitres. Y se fueron cuatro miembros de la Junta que eran puertorriqueños, y hay que ver si se mueve la cosa hacia esos norteamericanos conservadores”, alertó. “Biden ha dicho que quiere renegociar promesa. También lo ha dicho el congresista Raúl Grijalva que preside el Comité de Recursos Naturales (de la Cámara) que es el que tiene que ver con Puerto Rico. Los demócratas tienen esa intención. Pero los republicanos no quieren, y tendrán el control del Senado, que sería una tranquilla para esa reforma”.

En términos políticos, opinó Pantojas, Biden “está a favor de la estadidad, pero, si bien la ofreció, en su propio partido, Grijalva dijo que no había ambiente para eso. Y ya hay una senadora, Lisa Murkowski, que preside el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, que dijo que ese resultado del plebiscito había que revisarlo”.

El profesor sostuvo que es claro que la estadidad obtuvo mayoría absoluta por primera vez. “Pero como los PNP (Partido Nuevo Progresista) han jugado tanto con las cifras anteriormente, nadie les cree… como en 2012 cuando ganaron por cuarenta y pico por ciento y decían que era sesenta y pico por ciento porque no querían que se contaran los votos en blanco que se dieron como protesta, y entonces viene el otro plebiscito con las tres alternativas (estadidad, libre asociación, independencia) y sacan 97% (a favor de la estadidad). Y todos los plebiscitos los organiza el PNP, y deciden las alternativas sin que la oposición esté conforme. Entonces ahora que hacen este de Sí o No, y sacan el 52%, pero es como el cuento del lobo, han mentido tanto antes que ya nadie les cree. Y eso es lo que dice Lisa Murkowski, que es la que preside el comité que maneja el asunto de Puerto Rico en el Senado”.

Agregó que otro elemento a considerar respecto al plebiscito es que “el partido que promueve esto (la estadidad) saca mucho menos votos, como 405,000 y la estadidad saca como 622,000. O sea, hay una brecha de credibilidad, que la crearon ellos mismos. Demuestran que el PNP no es el abogado de la estadidad, que lo rechazan por corrupto”.

“Y añado dos elementos, Grijalva dijo que no hay ambiente. Alexandra Ocasio Cortez y Nydia Velázquez, que son de las de más peso en el Congreso, han sometido un proyecto para una Asamblea Constitucional de Estatus para resolver el problema de Puerto Rico. Y eso es lo que proponen el PIP (Partido Independentista Puertorriqueño), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el PPD (Partido Popular Democrático)”, aseveró.

Pantojas recordó que no es la primera ocasión en que un candidato a presidente o presidente hace promesas de resolver la situación de Puerto Rico, y de hecho, el presidente George H. W. Bush, en su primer mensaje de estado a la nación, en 1989, “dijo que quería resolver el estatus de Puerto Rico. Y se lo encargó a un senador de Luisiana, Bennett Johnston, y creó un proyectazo, el PS-712, que fue un proyecto que incluso el PIP lo vio bien. Pero luego el Congreso ni lo vio”.

“Lo único que puede ayudar es que el rumor de pasillo es que los demócratas quieren mete a (Washington) DC (Distrito de Columbia) y a Puerto Rico como estados para virar el Senado, porque tendrían cuatro senadores más (demócratas). Pero los republicanos no van a dejar que pase eso”, agregó

“Así que no se puede estar celebrando todavía. Creo que el resultado del plebiscito no lo van a ignorar y va a abrir la discusión. Pero por el momento lo que veo es discusión, pero no solución. Hay muchos factores para que no se resuelva. No creo que sea en este cuatrienio”, finalizó el profesor.