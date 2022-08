El hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey, se quedó esta noche sin servicio de energía eléctrica por espacio de dos horas. Algunas áreas fueron energizadas con un generador eléctrico.

Un visitante, cuyo hijo se encuentra en el área de pediatría del hospital, confirmó a Primera Hora que el sistema eléctrico se fue a eso de las 9:10 p.m. y regresó alrededor de las 11:15 p.m.

“Lo único que tiene luz son los receptáculos que están conectados a líneas de suero, que tienen oxígeno. Todo lo demás no tiene luz. No hay nada”, manifestó Zachary Santana en entrevista con este diario, en momentos que el centro hospitalario no contaba con el servicio eléctrico.

El padre dijo sentirse preocupo e indignado ante la falta de información por parte del hospital y la compañía LUMA, a cargo de la transmisión y distribución de la energía en la Isla.

“Yo trabajo en una industria hotelera y de restaurantes y siempre se va la luz y la planta prende relativamente rápida. Que me pase a mí y la planta se tarde es algo, que pase en un hospital y que tarde cinco minutos y no pase nada, 10 minutos y no pase nada, que han pasado una hora y media y que nadie haya entrado a dar un update, a decirnos si vuelve la luz, qué va a pasar, cuáles son los protocolos... simplemente, entran, cambian las líneas de suero y se van”, sostuvo.

“Entiendo también que es para no cundir el pánico, pero nadie ha dado información”, añadió.

Hoy, un número indeterminado de abonados quedaron sin servicios de energía por razones que no fueron aclaradas por el consorcio Luma Energy.

La empresa, que estuvo ofreciendo actualizaciones en sus redes sociales sobre reparaciones y restablecimiento del servicio, no se expresó sobre la falta de luz en el Hospital Auxilio Mutuo.