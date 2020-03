La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz indicó que, a este momento, tienen una paciente recluida en el Hospital Municipal de San Juan con un cuadro sospechoso de coronavirus.

A la mujer de 50 años de edad le harán la prueba hoy, luego que el Departamento de Salud la autorizara tras una conversación que tuvo anoche la ejecutiva municipal con el secretario de la gobernación, Antonio Pabón.

Cruz dijo que la autorización de Salud fue casi inmediata al diálogo que mantuvo con Pabón. La alcaldesa dijo que el secretario de Salud Rafael Rodríguez ha mantenido abierto el canal de comunicación con ella siempre.

La conversación se produjo porque inicialmente la epidemióloga del Estado Carmen Deseda no autorizo que se le hiciera la prueba a la mujer que en los días cercanos había visitado a Wisconsin, donde se han reportado casos del virus pandémico.

La paciente fue transportada el martes del CDT de Puerto Nuevo al Hospital Municipal de San Juan donde permanece recluida en un cuarto de aislamiento.

“Esta paciente tenía enfermedad crónica del pulmón y desarrolló síntomas nuevos de tos, gotereo nasal, fiebre, escalofríos, dolores musculares y falta de aire. La paciente llegó con vitales alterados”, precisó el director de sala de emergencia, Louis Ruiz.

Otros seis pacientes, dos de ellos menores de edad, que llegaron en los pasados días a facilidades de salud de San Juan fueron considerados como sospechosos de Covid-19.

No obstante, a todos se les dio el alta cuando mostaron mejorías y fueron enviados a aislamiento en sus residencias. No se les hicieron la prueba para coronavirus aunque el hospital de San Juan las requirió porque Salud no las autorizó al considerar que no se ajustaba a los criterios que ha impuesto la agencia para pacientes bajo investigación de posible contagio con Covid-19

Los seis han recuperado, indicó el director de sala de emergencias de adultos del hospital de la ciudad capital.

Los médicos explicaron que los otros seis pacientes formaban parte de dos familias, una de ellas puertorriqueña que viajó a Italia, y la otra familia provenía de Rhode Island.

Por otro lado, la alcaldesa anunció que han suspendido las clases, de manera preventiva, en la escuela especializada en matemáticas y ciencias porque una maestra asistió al Día Nacional de la Zalsa y también al Hotel Sheraton donde se celebró un evento previo a la actividad musical. Las clases deberían reanudar el 23 de marzo.

La maestra no ha presentado ningún síntoma asociado al Covid-19, pero deberá aguardar 14 días de aislamiento en su hogar. La maestra asistió a clases hasta ayer, cuando se supo sobre el positivo a coronavirus de un asistente al Día Nacional de la Zalsa.

Todos los empleados municipales que trabajaron el domingo en el Hiram Bithorn donde se celebró el evento salsero, también deberán quedarse en sus casas. Sus salarios serán pagados, al igual que se les pagará esas dos semanas a aquellos que ofrezcan sus servicios por contrato.

Cruz anunció ayer el cierre temporero de la mayoría de las facilidades recreativas y deportivas del municipio. El Parque Central podrá usarse solo para ejercitarse pero ningún área común estará abierta. También permanecerán cerrados los centros de información turísticos.

Los empleados de esas facilidades prestarán servicios en otras áreas de la ciudad.

De igual manera, ordenó la suspensión de todas las actividades multitudinarias en ese municipio, incluyendo las que organiza la administración municipal, mientras solicitó a Discover Puerto Rico que cancele la actividad del Iron Man.

“Los recursos del Municipio de San Juan no van a estar disponibles para apoyar esta actividad”, advirtió la alcaldesa sanjuanera, quien reconoció la importancia del evento para la actividad económica de su municipio y el país.

Por otro lado, la alcaldesa indicó, además, que suspenderá hasta el 12 de abril su campaña como precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Aclaró que asistirá al debate programado para el 26 de marzo.

“Toda mi atención tiene que estar puesta en San Juan y con los alcaldes y alcaldesas de otros pueblos y con el gobierno central”, expresó la líder popular.