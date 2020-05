Abatidos todavía por la crisis económica que les causó la pandemia del coronavirus, los hospitales han visto cómo en los últimos días ha comenzado a aumentar el transitar de pacientes, pero en condiciones mucho más críticas que lo que antes llegaban.

La autorización que recibieron desde el pasado lunes para realizar operaciones electivas o comenzar a recibir enfermos en sus clínicas especializadas ha ayudado a que el censo de pacientes haya subido de un 20%, cifra a la que llegó en su punto más crítico de la cuarentena, a entre 40% a 45% durante esta semana, según informaron a Primera Hora varios directivos de hospitales y el presidente de la asociación que los agrupa, Jaime Plá Cortés.

Esta baja en pacientes se registra hasta en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde se encuentra el único hospital supraterciario del sistema de salud de la Isla, reconoció su director ejecutivo, Jorge L. Matta González.

Pero, a diferencia de los otros hospitales, este centro de salud pública ya recibió asistencia monetaria del estado para poder aguantar el embate económico que causó la baja en pacientes y los nuevos requisitos que tienen que cumplir para prestar atención en medio de una pandemia.

El resto de los hospitales privados, en cambio, “estamos llegando al fondo del barril”, sentenció Plá Cortés. Por tal razón, aguardan a que la gobernadora Wanda Vázquez anuncie en las próximas horas el plan de ayudas que se le concederá. Se espera que la expresión se realice durante una conferencia pautada este mediodía.

Más allá de este auxilio económico, los hospitales también esperan a que los ciudadanos tomen confianza en los sistemas de salud y regresen a las oficinas de los médicos a ser atendidos.

“Nosotros nos nutrimos de los médicos para los referidos”, explicó el presidente de la Asociación de Hospitales.

La apertura de las oficinas médicas para recibir por citas a los pacientes también inició el lunes, luego de que de por orden ejecutiva Vázquez otorgara tal permiso.

Lo que sucede es que los médicos ya no están atendiendo el mismo volumen de paciente. “Antes llegaban, 15, 20, 25 pacientes y esperaban pacientemente. Ahora se están tratando de atender por cita”. Esto provocaría que estos referidos también sean limitados, expuso Plá Cortés.

El Auxilio Mutuo

En el caso del Hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey, el embate económico causó que la ocupación bajara de un 89% a un 26% en su punto más crítico.

Su director ejecutivo, Jorge Matta, padre, informó que, pese a la pérdida de pacientes, aumentaron del 19 a 104 los cuartos de presión negativa y incrementaron el número de ventiladores de 47 a 92 para atender la situación del coronavirus.

El comienzo de las operaciones electivas y las clínicas especializadas que poseen provocó un aumento de inmediato de pacientes a un 45%.

“Si corremos con un 85% a 89% de ocupación, estamos bien bajitos”, sostuvo.

Comentó que durante los pasados dos meses atendían entre ocho a 10 operaciones de emergencias diarias, que incluyeron un total de 14 trasplantes de médula ósea, cuatro trasplantes de riñón e hígado y 23 cirugías cardiovasculares. Ahora, con la programación de cirugías electivas estas operaciones aumentaron a cerca de 30 diarias.

Este leve aumento del censo también ha sido provocado porque ahora han comenzado a llegar más pacientes a la sala de emergencias.

Sin embargo, Matta reveló que “el paciente que está entrando por sala de emergencia, muchos de ellos son pacientes que están llegando comprometidos. Quizás estos pacientes han tenido temor de quedarse en sus hogares y ahora están llegando a sala de emergencia más comprometido”.

“Mi mejor consejo a los pacientes es que si se siente mal de salud, no deje visitar al hospital. Más que una preocupación (por el contagio con coronavirus), es que se ocupen”, añadió.

Para lidiar con la crisis económica, el Auxilio Mutuo envió a sus empleados de vacaciones o permitió que de modo voluntario tomaran días libres sin paga.

Indicó que, como ahora el censo de pacientes ha comenzado a aumentar, van a requerir más empleado. Aun así, Matta destacó que las pérdidas del hospital son billonarias. Sobre todo, cuando el salario de sus 1,200 empleados es de $10 millones mensuales.

“Esperamos gobierno estatal y federal nos ayude con todo esto”, clamó.

Sobre los contagios con coronavirus, Auxilio Mutuo sobresalió en las pasadas semanas pues una de sus enfermeras falleció contagiada con el virus. Han enfrentado el caso de otros tres empleados, pero no requirieron hospitalización, dijo Matta.

Otros hospitales

El grupo de hospitales HIMA San Pablo no informó cómo se encuentra su censo. La vicepresidenta Heidi L. Rodríguez Benítez se limitó a detallar que es a partir de este próximo lunes que comenzaran los procedimientos electivos “en un ambiente seguro”. No especificó cuáles serán tales medidas.

“Para aclarar, nunca hicimos despidos, sino cesantías temporeras con plan médico pagado y ciertas jornadas reducidas; y estamos en el proceso de evaluar todas las ayudas a nuestro alcance para que el personal regrese lo antes posible”, detalló Rodríguez Benítez en unas escuetas declaraciones.

Mientras, el Hospital Damas de Ponce contempla si impone una reducción de la jornada laboral si la ayuda del gobierno no llega, informó el director médico, Pedro Benítez.

En el hospital se han comenzado a atender cirugías ambulatorias por cita. Benítez dijo que se programan entre tres a cuatro diarias. Estas se unirían a alrededor de ocho casos de emergencia diario que requieren operaciones.

También señaló que se le ordena la prueba molecular del coronavirus a toda persona que será intervenida.

“Esto ya comenzó esta semana. Esperamos que pueda ayudarnos a que vayan subiendo los censos en el hospital, que han estado extremadamente bajos”, sentenció.

El galeno comentó que, de 132 camas, han llegado a estar ocupadas 50.

“Todos los hospitales están pasando por una crisis bien severa por el censo tan bajo. Nosotros no hemos despedido ningún personal. Ahora en el mes de mayo empezamos a dar vacaciones de 10 días a todo el personal que se pueda ir de vacaciones. Aún si no tiene días acumulados, se le prestan para que puedan coger los 10 días. Esperamos que esto nos ayude en el pago de nómina. Si no mejora el censo, se van a disminuir las horas de trabajo, la jornada de trabajo. No se está pensando en despedir empleados. Eso es una situación que no queremos llegar, porque es más difícil que retornen”, puntualizó Benítez, quien también comentó que están esperando por la ayuda que el gobierno les dará, así como por un adelanto que se les ha pedido a los planes médicos.

Coincidió en que ahora los pacientes están llegando con la salud más comprometida a buscar atención médica.

“La gente tiene miedo de venir al hospital, lo que es un error si tienen problemas cardiacos, úlceras por la diabetes. Están precipitando que vengan más complicados. No deben tener miedo por venir al hospital. Tenemos todo un protocolo”, señaló Benítez.

El Centro Médico

Para el Centro Médico, el permiso concedido mediante orden ejecutiva permitió que esta semana se comenzaran a realizar las clínicas externas. Allí, los pacientes pueden ser atendidos por una gama de especialistas.

Matta González, quien es director de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) e hijo del director del Auxilio Mutuo, comentó que se han citado hasta 60 personas diarias, de las 400 que antes atendían cada día.

De la cantidad citada, “han venido como un 50% a 60% de los pacientes. Entendemos que muchos de ellos tienen un poco de temor de venir a los hospitales”, sostuvo.

El funcionario no pudo precisar cómo está el censo por hospital. Pero, para dar una idea de la baja en pacientes que ha registrado, reveló que la sala de emergencia del Centro Médico atendía un promedio de 120 pacientes diarios. Ese número cayó en su peor momento de la pandemia a unos 30 pacientes diarios y, actualmente, aumentó a 50 a 60 diarios.

Aún en el Centro Médico no se han comenzado las operaciones electivas. Hasta el momento, solo se realizan unas 20 diarias, que representan emergencias. Antes de la pandemia, se realizaban unas 40 operaciones de emergencias diarias, contó el funcionario.

Se espera que las operaciones electivas comiencen a finales de la próxima semana, cuando ya se complete el protocolo que se impondría. El director de este importante centro de salud adelantó que se incluirá como requisito tener la prueba de coronavirus, tal y como lo han hecho otros hospitales.

Sobre los contagios con COVID-19, Matta González indicó que ninguna enfermera ni personal médico ha dado positivo al virus. Señaló que de los 3,000 empleados que tienen, solo han tendido dos casos. Dijo que posiblemente estos contagios fueron fuera de la institución.

Por último, el directivo solicitó a la ciudadanía es que acudan a donar sangre en el Banco de Sangre del Centro Médico. Los interesados pueden llamar al 787-777-3844 para hacer cita.