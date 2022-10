Abogar por que el Congreso de los Estados Unidos le asigne unos $500 millones a los hospitales fue la petición que le hizo este jueves el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, al gobernador Pedro Pierluisi.

La partida, que pudiera salir de fondos del Medicaid o Medicare, sería para “poder mejorarles los salarios al personal, que los médicos no se nos vayan”, según estableció el funcionario durante la convención que realizan en el hotel Sheraton de Miramar.

Plá añadió que con ese dinero se podría también ampliar las residencias médicas.

“Que en los reembolsos a hospitales que tienen residencias médicas que se le dé una cantidad adicional que puede ser quizás un 5% o lo que se estima pertinente para que se desarrolle más residencias en esos hospitales que están ahora mismo trabajando en la residencia, que son muchos hospitales”, sostuvo el presidente de la organización, la cual está celebrando los 80 años de fundada.

De inmediato, Pierluisi explicó a los directivos de los hospitales que los fondos que se asignan para la salud a la Isla van dirigido a aumento a proveedores, no a los hospitales en específico.

“En el futuro, yo no tengo reparo alguno de que haya una asignación específica, similar o igual. Tú (Plá) estás siendo bien puntual, porque tú estás diciendo por qué no hay una para hospitales en particular. Pues, yo voy a decir aquí, yo no tendría reparo a eso. Si queremos segmentar hospitales y ser bien específicos de para qué se podría pudiera utilizar ese dinero, que pudiera incluir mayor paga para el personal que labora en los hospitales, como también residentes, como acabas de mencionar”, respondió el Primer Ejecutivo.

A la prensa, Pierluisi detalló que, en el pasado, el Congreso estableció que, de los aumentos registrados al Medicaid, se asigne al menos el 50% de los fondos adicionales a “aumentos en los pagos a proveedores médicos”.

Expuso que, aunque apoya la propuesta, es el Congreso de los Estados Unidos quien tendría que legislar para conceder los fondos a los hospitales boricuas.

Plá, por su parte, expuso la necesidad de esta partida, ya que los salarios de los profesionales de la salud en la Isla están por debajo a la de los Estados Unidos. Dijo que, por ello, no pueden competir y los médicos y otros profesionales aceptan otros trabajos en los estados.