El alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, se encuentra hospitalizado a causa de su condición de cáncer en el hígado.

La información fue divulgada por el administrador municipal de Dorado, Aníbal José Torres, en un escueto comunicado de prensa emitido en la tarde de este jueves.

Detalló que la hospitalización responde a que recibe “tratamiento médico como parte del proceso de atención a la condición de salud que le fue diagnosticada hace un tiempo”.

Añadió que “el estado de salud del alcalde es estable dentro de su condición, y que se encuentra bajo la supervisión de su equipo médico, quienes continúan atentos a su evolución”.

Fue a mediados de mayo pasado que López Rivera informó que fue diagnosticado con cáncer. Desde, entonces, recibe tratamiento de inmunoterapia.

“El alcalde está recibiendo la atención y el cuidado que requiere, y continúa enfrentando su tratamiento con la fortaleza y la serenidad que siempre lo han caracterizado. En nombre de su familia y de nuestra administración municipal, agradecemos profundamente las muestras de cariño, solidaridad y oraciones de nuestro pueblo”, expresó Torres.

El administrador municipal también hizo constar que las operaciones y el servicio que brinda el municipio de Dorado no se han afectado ante la ausencia del alcalde.