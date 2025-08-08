El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el licenciado Juan Dalmau, se encuentra bajo observación médica luego de haber sido hospitalizado la noche del jueves, tras experimentar un evento de salud inesperado.

Según confirmó Calixto Negrón, secretario de comunicaciones de la colectividad, Dalmau se encuentra de buen ánimo y está siendo atendido por un equipo médico en un hospital de San Juan.

“Agradecemos las muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido. Cualquier información adicional se compartirá oportunamente”, expresó Negrón en declaraciones escritas.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles específicos sobre la naturaleza del evento de salud.

Negrón aseguró que cualquier otra información sobre la salud del también exsenador se compartirá oportunamente.