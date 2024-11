El derrotado candidato a la gobernación por la Alianza de País, Juan Dalmau Ramírez, reapareció el sábado en la noche en redes sociales, luego que el viernes concediera el triunfo a Jenniffer González en las elecciones generales celebradas el martes, con un mensaje de agradecimiento a todos los que participaron de ese esfuerzo político, y dejó en claro que “aquí nadie se quita”.

En un video publicado en Instagram que se extendió por casi diez minutos, el candidato independentista sostuvo que aunque comprende que el resultado electoral no fue el deseado, “eso no puede ser el significado de lo que ha representado esta gesta histórica. Nosotros hicimos historia, nos convertimos en la segunda fuerza política del país. Logramos algo inimaginable y por eso yo quiero agradecerles a todos ustedes, a todas las personas que se sumaron a este movimiento de cambio. Agradecerles, porque lo hicieron con esperanza, con dedicación. A esas más de 300 mil personas que se unieron a este esfuerzo, algunos de los que incluso en el pasado habían votado por otros partidos políticos, pero decidieron dar el paso adelante para un cambio necesario”, manifestó.

Dalmau describió la gesta de la Alianza como “un paso gigantesco hacia lograr el cambio aspirado”, y de inmediato dejó establecido que continuará en el quehacer político. “Eso significa que estos cuatro años tendremos mucho trabajo que hacer. Pero ese trabajo lo tendremos que hacer día a día, porque la democracia no se ejerce una vez cada cuatro años. La democracia se ejerce cada día y se ejerce con la dedicación, ocupando los espacios necesarios en donde cada uno y cada una de nosotros puede ser más efectivo y más útil al momento de lograr este proyecto común”, dijo.

De paso, el dirigente pipiolo agradeció tanto a su equipo de campaña, como a los que sirvieron o estuvieron disponibles para servir como funcionarios de colegio, tanto por el Movimiento Victoria Cuidadana como por el PIP, y los que se hicieron disponibles para asumir las candidaturas electorales de la Alianza. “Logramos tener candidatos y candidatas a todos los puestos electivos y todavía estamos en espera de que en algunos casos se logre la elección, particularmente en el caso de Eva Prados, Adriana Gutiérrez y otros. Así que hemos logrado hacer unas grandes cosas”, aseguró Dalmau Ramírez.

Añadió que ese esfuerzo político también sirvió para dar a conocer un nuevo liderato político, “y eso es una plataforma para continuar un trabajo importante y darse a conocer aún más, para lo que nos espera en el futuro”. Dalmau también reconoció el enorme esfuerzo que hicieron el candidato a la alcaldía de San Juan por Victoria Ciudadana, Manuel Natal, y particularmente para la coordinadora de ese ente político y candidata a Washington, Ana Irma Rivera Lassen, de quien dijo que “ante todos los obstáculos que le coloco el bipartidismo rojo y azul, intentaron sacarla de la papeleta, la llevaron a los tribunales y ella continuó con tesón, valientemente, luchando por el espacio que logró alcanzar”.

Dalmau Ramírez reconoció la aportación de la juventud que de manera orgánica, se movió para inscribirse, utilizaron sus redes sociales para orientar y llevar el mensaje de la Alianza, votaron y motivaron a sus padres y abuelos para que se sumaran al cambio, así como la aportación de artistas, figuras puertorriqueñas, personas que en el pasado ocuparon posiciones en otros partidos o votaron por otros partidos y se sumaron a la propuesta de cambio y congresistas como Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez y otros, además de el equipo electoral de ambos partidos al interior de la CEE. De paso, el dirigente pipiolo también agradeció el esfuerzo de la diáspora que dijo, anhela un país en el que existan las condiciones para su retorno.

“Pero entre todo, lo que más a mi me emociona es que todos lo hicieron para sumar, para lograr algo, que no se podía ver al final del camino. Que es que sumamos voluntades de distintos sectores para lograr dar ese paso hacia el cambio. Y por eso yo veo el futuro con optimismo, con alegría. Se que queda mucho por hacer, pero se puede hacer con mucha mas voluntad, porque sabemos que tenemos una plataforma política como segunda fuerza en el país para lograr en el futuro, que se acerque ese momento de construir el Puerto Rico que queremos. De construir el Puerto Rico que merecemos para todos y para todas... Este esfuerzo es un movimiento más amplio, de múltiples sectores que lograron impulsar esta conclusión que de nuevo, comprendo, no es la deseada, pero es la que se presenta en este momento histórico. En ocasiones a los pueblos les toca más tiempo el tener cambios necesarios, pero el paso que dimos es un paso gigantesco y tenemos que sentir un enorme orgullo, una enorme satisfacción y ver con optimismo el futuro, porque ya dimos el paso decisivo y próximamente continuaremos este camino para lograr el que en estos cuatros años, el trabajo que realicemos conducirá al cambio que todos aspiramos”, sostuvo.

Por último, Dalmau Ramírez agradeció el apoyo, cariño y desprendimiento del pueblo, y de figuras que en el pasado ocuparon posiciones de liderato en otros partidos. “La lista es demasiado larga, pero si que sepan que estoy consciente, número uno, que aquí nadie se quita, aquí no hay un paso atrás. Aquí continuamos con esperanza, con fe, con optimismo de cara al futuro y con una nueva voluntad renovada de cambio. Y que además de eso, que estemos conscientes que este movimiento depende de cada uno de nosotros y de nosotras. De lo que hagamos de ahora en adelante. De continuar el trabajo de fiscalización y de continuar el trabajo de construir desde las bases, las comunidades, todo lo que podemos lograr de cara al futuro. Así que les agradezco a todos y a todas de corazón, y quería dirigirme a ustedes para que no pasara un día más sin que sepan que miramos de cara al sol hacia el futuro”, concluyó Dalmau Ramírez.