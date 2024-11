A tres días de conocerse el resultado electoral, el candidato de la Alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Juan Dalmau ,concedió en la tarde de este viernes la victoria a Jenniffer González Colón, del Partido Nuevo Progresista (PNP), como la gobernadora electa.

Fue a través de declaraciones escritas que el líder independentista aceptó la derrota.

“Luego de culminar el evento electoral y conceder el espacio necesario en el proceso, podemos concluir que la pluralidad de votos favorecen la candidatura de Jenniffer González para la gobernación de Puerto Rico. A ella le deseo que cumpla cabalmente su deber de tratar con justicia, respeto y sensibilidad a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, sin importar afiliaciones partidistas. Igualmente ha quedado claro que, una mayoría de los electores puertorriqueños votaron, de un modo u otro, por un cambio”, comenzó diciendo Dalmau.

Asimismo agradeció a los miles de puertorriqueños que le dieron su voto en estas pasadas elecciones del martes.

“Mi gratitud es enorme y permanente. Hemos escrito una nueva página en nuestra historia y somos la fuerza de mayor empuje y crecimiento del país. Gracias por su generosidad, por su amor y valentía para luchar por el cambio. Avanzamos más de lo que muchos esperaban”, sostuvo.

Añadió que entiende cómo se sienten los que buscaban un cambio con su candidatura, pero manifestó que la lucha valió la pena.

“La democracia no es meramente un ejercicio de cada cuatro años. Es un compromiso vital para defender tus derechos, para darte a respetar, para promover la mejor vida posible, aun en las circunstancias difíciles. Debemos aceptar el resultado, pero esto no significa que vamos a renunciar a nuestros valores, principios y el deseo de cambio por un Puerto Rico mejor. Nos toca seguir adelante y trabajar por el país que merecemos, desde donde cada uno pueda y tenga la oportunidad de hacerlo. En esto, no daremos marcha atrás”, precisó.

Terminó diciendo que es más lo que nos une y por lo que vale la pena luchar. Por nuestras familias, hijos, hermanos y hermanas; por nuestra tierra que amo tanto, siempre estaré ahí con ustedes. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga”.

Según los datos oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Dalmau obtuvo el segundo lugar en la carrera por la gobernación con un total de 370,808 votos lo que representa un 32.69 por ciento, mientras que la gobernadora electa, Jenniffer González obtuvo 447,692 votos para un 39.47 por ciento.