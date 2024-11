Entusiasmado y esperanzado, en lo que cataloga como un momento histórico que está enfrentando nuestro país, se mostró temprano en la tarde el candidato a la gobernación de la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau, en un encuentro con la prensa, luego de haber ejercido su derecho al voto.

“Es una transición hacia una gobernanza de unidad puertorriqueña. Así que lo tengo que tomar minuto a minuto porque estoy consciente de la enorme responsabilidad que tengo, pero al mismo tiempo tengo que asumirlo con mucha humildad. Durante el proceso de votación, con Gabriel, Sofía y Griselle, las muestras de cariño, de apoyo, realmente son conmovedoras y eso me anima a seguir trabajando más por el país. Yo lo asumo con mucha responsabilidad y me siento conmovido; este país va a caminar hacia un cambio”, indicó Dalmau.

Desde la panadería Pannera, hizo referencia a su visita al centro de votación CeDín, en Cupey, San Juan, donde describió el ambiente como uno “de fiesta, de cambio y de una transición hacia una gobernanza de unidad puertorriqueña”.

Asimismo, agradeció los sacrificios y el esfuerzo de todos los funcionarios del colegio de todos los partidos políticos, que estarán velando hasta que se cuenten todos los votos y que muestran que tienen un compromiso con el país.

En momentos en que se reportan largas filas y retrasos en los comicios, el candidato a la gobernación por la Alianza exhortó a los ciudadanos a mantenerse en la fila. ( Carlos Rivera Giusti )

“Ha habido percances y, por lo tanto, contrario a lo que tal vez algunos pensaron, que las personas se iban a retirar de las filas, se han mantenido con lluvia, con sol, con calor, con lo que sea. Están ahí porque ese ánimo de cambio es un ánimo invencible. Así que se mantengan en las filas”, exhortó, a la vez que mencionó que cuentan con el 95% de los funcionarios de la denominada Alianza de País en los colegios de Puerto Rico.

Previo a desayunar con Gabriel y Sofía, mientras su esposa Griselle Morales Rodríguez fue llevada hasta su residencia para descansar al estar en recuperación por su delicada condición de salud.

Dejó en blanco las papeletas de consulta de status y la de manera simbólica por el presidente de Estados Unidos.

“El triunfo de la esperanza está al alcance de la mano y esta noche vamos a celebrar en grande una transformación del país. Vamos a superar lo que han sido los gobiernos rojos y azules para una gobernanza de unidad puertorriqueña. Por eso les digo a los que en el pasado han votado por el Partido Popular, confíen en mí. Podemos detener a Jenniffer González y a quienes con ella fueron cómplices de llevar al país a la guerra, a la pobreza, a la marginación y a los estadistas serios. No tienen que renunciar a ser estadistas para apoyar el proceso de estado, tendrá su espacio, pero este es nuestro momento. Ese es mi llamado a todos los puertorriqueños y a todas las puertorriqueñas”, manifestó.

Desde que candidato por primera vez en el 2012, Dalmau apunta a que, junto a la existente transformación del país, también ha habido una trasformación en él.

“Te lo digo con el corazón en la mano. (En ese cuatrienio) yo era el candidato más joven. Yo sentía que tenía que ser muy acartonado y muy cuadriculado. Esta campaña (de ahora) me representa como soy: con mi espíritu, con mi ánimo, con mi sentido del humor, pero al mismo tiempo con lo que es mi compromiso con Puerto Rico y la seriedad de las cosas que tenemos que enfrentar como pueblo”, sentenció, mientras señaló que no espera unos resultados cerrados en esta contienda.

Para quienes ponen en duda su capacidad para administrar un país, Dalmau asegura que está listo para gobernar y que pueden tener una nueva mayoría en la Legislatura con los candidatos y candidatas de la Alianza.

“Yo sí he administrado millones de votos, no solamente como comisionado electoral, no solamente como senador, no solamente como secretario general del Partido Independientista, y nunca ha habido un referido al Departamento de Justicia, nunca ha habido un señalamiento de mano manejo de irregularidades. Yo puedo decir eso. Los demás candidatos no lo pueden decir”, acotó.

Entretanto, denunció que la Comisión Estatal de Elecciones no ha tomado las medidas cautelares para garantizar lo más importante, el que la gente pueda votar y que se aplique su voto tal cual. Sin embargo, al momento no muestra alguna preocupación sobre el tema del resultado electoral, y apunta a que es un proceso que “hay que verlo minuto a minuto”, y que está consciente de que hay lugares donde ha habido problemas para votar, mientras hay lugares en donde ha fluido mejor el proceso electoral.

“Yo estoy convencido de que vamos a hacer historia y que vamos a buscar un triunfo de la esperanza. Eso es lo que tengo en mente, no veo una brecha corta. No veo una brecha corta que requiera un recuento. No solamente voy a ganar, esto no es un proyecto mío. Gana Puerto Rico y la oportunidad de que podamos hacer el país que merecemos estar al alcance de la mano. Por eso mi invitación es a que todas las personas salgan a votar. Este es nuestro momento, vamos a hacer historia hoy”, culminó.