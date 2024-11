El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, votó en esta mañana en la escuela Aurora Waldorf de Cupey, en donde vivió en carne propia lo lento que ha estado el proceso de votaciones en este colegio.

Incluso, exhortó a estar pendiente a los horarios en caso de que sea necesario extender el cierre de los salones de votaciones a las 5:00 p.m.

Ortiz llegó junto a su esposa, Myriam Pérez Ruiz, y votó en el salón #6 de esta escuela. Escuchó, mientras iba de camino, varias voces de electores que le pedían que hiciera fila como todo el mundo.

El candidato dijo que el pedido de alguna gente es reflejo de lo lento que ha sido el proceso.

Ortiz llegó junto a su esposa, Myriam Pérez Ruiz. ( Stephanie Rojas Rodriguez )

“Contento de que veo mucha gente votando. Veo muchas filas, que es producto de que hay mucha gente votando, pero también producto de que el proceso es lento. Mi exhortación a la gente es que siga llegando y lo que quisiéramos que ocurra, y seguiremos trabajando para eso, es que sea más rápido y que la gente no tenga que esperar tanto”, dijo.

El líder de los populares ‘rajó’ la papeleta luego de las 11:00 a.m. en este colegio, en donde los primeros salones de votaciones abrieron sus puertas a los electores luego de la 9:30 a.m., con retrasos, mayormente causado por problemas con las máquinas que leen las papeletas sometidas.

Ortiz afirmó desde antes de someter las suyas que la Comisión Estatal de Elecciones sea flexible con los horarios, ya que el proceso no comenzó a tiempo y augura una incertidumbre sobre su conclusión a las 5:00 p.m. de hoy, martes.

“A ningún elector que llegue a los colegios antes de la 5:00 p.m. se le debe negar el voto”, dijo.

Y luego de votar, dijo que se siente satisfecho personalmente con su candidatura.

“Estoy satisfecho. Ha sido un proceso largo. Mi candidatura surge luego de dos procesos primaristas. Me imprime un trayecto más difícil que el de los demás candidatos. Pero satisfecho, porque he estado en contacto con la gente. Me siento identificado con la realidad de la gente. De ahí vengo yo. Soy el candidato que viene a servirle al País, que le ha depositado la confianza. El haber votado es la culminación de una etapa del proceso que inicia”.