La comisionada residente y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, acudió este martes a emitir su derecho al voto en la escuela intermedia Salvador Brau, en Carolina, en una mañana nublada y lluviosa.

La funcionaria llegó acompañada de su esposo, José Yovín Vargas Llavona, y de sus ayudantes.

A su llegada, se mostró complacida con la afluencia de votantes a los colegios y no le dio mucha importancia a las largas filas que se han notado en esta y otras escuelas debido a problemas con las máquinas que procesan los votos y la cantidad de papeletas (cinco) que hay que marcar.

“Estamos contentos porque la gente ha salido a votar; y uno tiene que respetar el mandato de las mayorías, y estoy bien contenta por eso”, expresó la candidata tras emitir su voto en el colegio dos.

González Colón votó íntegro por el PNP en la papeleta estatal, legislativa y municipal. De igual manera, marcó la alternativa de la estadidad y bajo Donald Trump, candidato del Partido Republicano, en la papeleta presidencial.

“Es natural (el que el proceso de votación tome tiempo) para que el voto cuente rápidamente la máquina se tarde en su procesamiento. Pero se va a mover. No es la primera vez que esto ocurre”, sostuvo la comisionada residente, al recordar que, desde el 2002 existe el voto electrónico, comicios en los que ella corrió para la Cámara de Representantes.

González Colón sostuvo que, según sus coordinadores electorales, la participación en estas elecciones es parecida a la del 2016.

Al preguntarle sobre los llamados de los artistas a votar, y si eso ha sido decisivo para la movilización de electores, no le dio mayor peso y argumentó que aunque eso siempre pasa, hay personas mayores y otros que tienen por costumbre salir a votar que, efectivamente, están en los colegios.

“Yo estoy contenta porque mientras más gente vote, mejor para Puerto Rico. Aquí nadie debe temerle a la voluntad del pueblo. Aquellos que le temen a que personas mayores voten, tienen un problema. Yo no le tengo miedo a eso. Y el que tenga los votos, ese prevalece. Esa es la democracia”, reiteró.

En cuanto a su voto por Trump, se reiteró en el mismo, aunque dijo que no estaba de acuerdo con sus declaraciones.

“En mi caso, he sido republicana de toda la vida, no lo escondo. No comulgo con muchas de las cosas que dice, pero tengo que aceptar que su política económica siempre ha ayudado a la nación, y nosotros no podemos quedarnos atrás”,comentó.

Recibida con abrazos y con una protesta

González Colón llegó a la escuela recibida, en su mayoría, por gestos de apoyo de los votantes que estaban esa institución educativa, ubicada en el barrio Cacao.

De igual forma, recibió gritos de recriminación de parte de una votante que se identificó como Mía Nevares, de 19 años.

“Yo tengo patria. Yo amo a mi país. Amo a Puerto Rico y yo creo en un futuro digno para Puerto Rico”, articuló la joven.

“Nosotros somos una gente bella, talentosa, llena de creatividad y de amor. Lo que representa gente así no es lo que somos”, agregó mientras hacia fila para votar.

Votantes llegaron a primeras horas

Desde temprano, y aún en medio de la lluvia, la gente comenzó a llegar al colegio para ejercer su derecho al voto.

A eso de las 8:20 a.m., los guardias de seguridad y agentes de la Policía dejaron pasar a las personas a la cancha de baloncesto para que hicieran la fila desde allí.

De hecho, una de las primeras en llegar fue Juana Serrano Rivera, quien arribó, precisamente, a las 6:00 de la mañana junto a una funcionaria de colegio para ejercer su voto.

“Vivo aquí cerca, a la orden. Vine con una amiga que va a trabajar ahí”, dijo la mujer de 73 años, mientras esperaba para entrar a su colegio.

Serrano Rivera fue de las primeras en votar. Fue asistida por una funcionaria al momento de pasar las papeletas por la máquina.

“El proceso fue formidable. Estoy contenta con mi voto”, dijo la mujer tras emitir su derecho.