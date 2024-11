El licenciado Pablo José Hernández, candidato a comisionado residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), ha vivido este martes en carne propia las circunstancias que antes de bajar desde su hogar en un edificio de apartamentos en la zona de Miramar, para ir a su colegio de votación, denunció que hacen meritorio un cambio urgente.

Más de tres horas y media después de salir de su hogar a solo cinco minutos de su colegio de votación en la Academia Perpetuo Socorro, donde estudió, Hernández finalmente pudo ejercer su derecho en las urnas, tras una extenuante fila que comenzó a hacer fuera de la Academia alrededor de las 12:30 del mediodía, y que concluyó cuando introdujo sus papeletas en la máquina casi al filo de las 4:00 de la tarde.

¨Necesitamos más máquinas, mejores máquinas, y que no se aprueben papeletas innecesarias. Si tú tenías tres papeletas y ahora tienes cinco, pues casi estás duplicando el tiempo para la máquina escanear. Pero, mi exhortación es que la gente se mantenga en fila y que vote. Que no permitan que gane la gente que quiere que esto pase¨, dijo Hernández mientras esperaba sentado su turno dentro del colego de votación para introduccir las papeletas luego de realizar sus votaciones en las papeletas de la gobernación y la comisaría residente para la que está corriendo como candidato del PPD, la legislativa, la municipal, así como las dos adicionales añadidas para estas elecciones generales correspondientes al estatus del país, y la simbólica por la presidencia de Estados Unidos.

Tras unos primeros 40 minutos en la fila exterior a la Academia, que se extendía a una cuadra de la entrada principal, el candidato entró finalmente poco después de la 1:00 de la tarde, y no fue hasta pasadas las 3:30 que llegó a la puerta de su colegio electoral. Su esposa Mónica Pascual, que votó en otro colegio electoral de la misma unidad, tuvo un proceso más rápido en la segunda planta de la Academia, y estuvo para acompañar a Pablo José Hernández cuando este pasó a la urna.

Una de las funcionarias de colegio entrevistada por este medio opinó que el proceso se ha atrasado no tanto por lentitud de las máquinas en reconocer el voto de cada papeleta.

¨Aquí la máquina ha funcionado bastante bien. Pero, no es fácil cinco papeletas. No sé si podemos saber el promedio de edad que votó en este colegio. Yo no diría que el problema principal aquí ha sido la máquina. Creo que es mucho elector pensando cómo va a votar. Cuando se encuentran con la papeleta la evalaúan muy bien. No están entrando a hacer una sola cruz. Estan votando por candidatura¨, dijo Ángeles Rodríguez, funcionaria por la Alianza, en el mismo colegio en que votó el candidato popular a la comisaría residente.

Hernández, temprano en el día había mencionado lo urgente que es una reforma del Código Electoral, y se reafirmo tras la larga espera.

¨Un cambio masivo. Necesitamos una reforma urgente del Código Electoral. Me gustaría que fuera con el consenso de todos los partidos, pero si no fuera posible, con el consenso de la mayoría. Pienso que ese proceso debería dividirse en dos, primero atender las reformas en donde hay consenso, que son cosas administrativas, y segundo, donde no hay consenso¨, expresó el candidato en su hogar a medios del país, poco antes del mediodía, sin saber con lo que se toparía al acudir a su unidad electoral.

Hernández y su esposa viven a unos cinco minutos caminando, de la Academia Perpetuo Socorro, pero la fila, aunque se movió bastante rápido en comparación a horas de la mañana, le tomó alrededor de 40 minutos. Pero la verdadera espera comenzó una vez se ubicó en la fila de su colegio de votación, del que salieron personas que dijeron que les tomó hasta 1:30 hora solo en la fila del colegio electoral, mientras otra votante dijo que el proceso completo, entre la fila afuera de la Academia, hasta que ejerció su derecho al voto, le tomó 3:30 horas.

¨Sin duda hace falta una reforma urgente. Hay insatisfacción más que justificada. Esto de llenar el rectángulo y anunciarse a dos días de las elecciones, es altamente preocupante. Esto de que las máquinas no estén contando bien los votos adelantados es altamente preocupante. Hace falta un cambio urgentemente en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)¨, denunció.

Por otro lado Hernández explicó temprano en el día por qué pasaría las primeras horas luego de ejercer su derecho al voto, en un hotel esperando los resultados, y no en el comité central del PPD en Puerta de Tierra.

¨Nosotros tenemos un comité en Hato Rey en el que se va la luz a cada rato, y por esa razón hicimos lo que llamamos un ´war room´ medio improvisado en estos salones que se alquilan en un hotel, pero cuando sepamos los resultados iremos al partido en Puerta de Tierra¨, dijo el candidato a comisario residente en Washington.