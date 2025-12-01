El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) celebró la determinación del Tribunal Supremo sobre la cláusula de inmunidad de LUMA Energy, un asunto que la organización había intentado impugnar desde 2021.

Según la entidad, la decisión pone fin a cuatro años de litigio sobre el alcance de esa protección en el contrato de la alianza público-privada.

El ICSE expresó satisfacción con la conclusión del Supremo de que el Negociado de Energía de Puerto Rico no tiene facultad para otorgar inmunidad ni limitar la responsabilidad civil de LUMA por daños a consumidores. “La decisión del Tribunal Supremo pone fin a un proceso que inició el ICSE en 2021, cuando impugnamos por primera vez esta cláusula de inmunidad”, indicó el Lcdo. Fernando Agrait a través de declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Relacionadas Tribunal Supremo determina que LUMA debe responder por daños a los consumidores

La organización recordó que el Tribunal de Apelaciones desestimó inicialmente su caso por entender que no tenía legitimación activa. Posteriormente, en 2025, el Departamento de Asuntos del Consumidor presentó una demanda para impugnar la cláusula por inconstitucional, y el ICSE se unió como amicus curiae para apoyar el planteamiento, junto con la Asamblea Legislativa.

Agrait destacó que el Supremo acogió los argumentos del ICSE, al concluir que “no hay ninguna disposición que expresamente delegue facultad al NEPR para otorgar inmunidad o limitar la responsabilidad de compañías de servicio eléctrico en el ámbito de la responsabilidad civil”, y reiteró que esta facultad corresponde únicamente al legislador.