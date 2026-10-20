Lograr que los municipios reparen y mantengan el alumbrado público es “casi imposible” ante los múltiples requisitos que LUMA Energy ha establecido para que se suscriban contratos entre la empresa y los ayuntamientos, denunció este martes el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez.

Detalló que fue el 17 de septiembre, LUMA Energy envió un borrador de contrato para que los municipios pudieran reparar el alumbrado público. Sin embargo, no permite que los ayuntamientos puedan subcontratar compañías privadas para hacer esas labores, entre otras cosas.

La denuncia la hizo este martes, luego de haberse reunido con varios miembros de la Federación de Alcaldes, incluyendo su presidente y alcalde de Camuy, Gabriel ‘Gaby’ Hernández.

PUBLICIDAD

De inmediato, el líder cameral expuso que la solución sería que el Negocio de Energía redactara el contrato para que los municipios pudieran intervenir en el alumbrado público.

“El contrato que envió Luma Energy, LLC. a los municipios no es lo que buscamos, porque no permite que municipios subcontraten, tampoco que reparen alumbrado fuera de los acogidos por los daños de los huracanes Irma, María y Fiona. Son demasiados requisitos que hacen casi imposible que los municipios entren en acuerdos, esto para el detrimento de los ciudadanos y no lo vamos a permitir”, explicó Méndez en un comunicado de prensa.

Por su parte, el presidente de la Federación de Alcaldes detalló que “el borrador de acuerdo que presentó Luma está hecho para que ningún municipio lo firme”.

Según dijo, “la inmensa mayoría de los municipios no cuenta con el personal especializado ni con la experiencia para realizar estos trabajos y, encima de eso, el contrato no permite subcontratar. Tampoco tenemos el capital de trabajo para asumir los costos y esperar hasta dos años por un pago. Por eso, nuestra recomendación es que sea el Negociado de Energía, y no LUMA quien defina los términos del acuerdo, actúe como árbitro y garantice que cuente con la autorización de FEMA. Los municipios tenemos la voluntad de colaborar, pero necesitamos un acuerdo que nos permita trabajar y responder a las necesidades de nuestra gente”.

Asimismo, el presidente de la Comisión cameral de Gobierno, Víctor Parés, se unió al pedido de que sea el Negociado el que gestione los acuerdos.

PUBLICIDAD

“Esta reunión de seguimiento, para el presidente y este servidor, está centrada para que los alcaldes acuerden contratos, justos con fondos, y bajo sus parámetros, los de la Ley 174-2026, no bajo las estipulaciones de Luma Energy, eso no. El Negociado de Energía tiene que hacer el contrato y gestar su firma, no solo por los postes sufrieron daños con los huracanes, sino con el mantenimiento de todos los demás”, expresó el legislador.

Entre los alcaldes presentes estuvieron la alcaldesa de Vega Alta, María Vega, Cabo Rojo, Jorge ‘Jorgito’ Morales, Las Piedras, Miguel ‘Mickey’ López, Orocovis, Jesús ‘Gardy’ Colón, Naranjito, Orlando Ortiz, Gurabo, Vimarie Peña, Yauco, Ángel ‘Luigi’ Torres, Guaynabo, Edward O’Neil, y Lajas, Jayson ‘Jay’ Martínez.

La alcaldesa de Aguas Buenas, Karina Nieves, al igual que los alcaldes de San Lorenzo, Jaime Alverio, Peñuelas, Josean González, Florida, José Gerena y Santa Isabel, Meldwin Rivera y Villalba, Danny Santiago, también estuvieron presentes.

Igualmente, estuvieron en la reunión el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés, y representantes de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3).

Los acuerdos de reparacion de luminarias son posibles mediante la Ley 174-2026 (Proyecto de la Cámara 1207), de la autoría del Presidente Cameral y Parés, el cual viabiliza que los municipios puedan hacer acuerdos con el operador privado de la red de transmisión y distribución eléctrica con para la instalación, reparación, mantenimiento y modernización del alumbrado público.

La ahora ‘Ley para la Colaboración Municipal en la Instalación, Reparación, Mantenimiento y Modernización del Sistema de Alumbrado Público’ y establece la política pública en torno a la instalación, reparación, mantenimiento y modernización del alumbrado público; implanta, además, el marco regulatorio para los Acuerdos de Colaboración entre los municipios y el operador del sistema eléctrico, en este momento, Luma Energy, LLC.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en Puerto Rico existen unos 519,015 postes con luminarias. FEMA indica, además, que 363,311 (70.2%) de estos postes sufrieron daños con el paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.

Todos los pueblos de la Isla se encuentran bajo el programa de reemplazo de luminarias, el cual tiene disponible un total de $1,676,000,000.00 en fondos federales asignados a través de FEMA mediante la Secciones 428 y 406.

En una Resolución del 11 de febrero de 2026, el Negociado asignó, por pedido del presidente de la cámara, la cantidad de $527 millones para la reparación y reemplazo del alumbrado público en aproximadamente 35 municipios, que no tenían fondos asignados. En total, existen sobre $1,200 millones en fondos federales.

Los municipios incluidos en la reasignación de $527 millones son Aguas Buenas, Arecibo, Barceloneta, Cabo Rojo, Camuy, Canóvanas, Cayey, Ciales, Fajardo, Guayama, Guayanilla, Hormigueros, Humacao, Isabela, Juana Díaz, Juncos, Lares, Loíza, Maricao, Mioca, Patillas, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Río Grande, Sabana Grande, San Juan, San Lorenzo, San Sebastián, Toa Alta, Utuado, Vega Baja, Yauco y Vieques.