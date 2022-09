Aibonito. Brigadas de Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas del Municipio de Aibonito llevaron a cabo esta mañana el dramático rescate de un hombre que quedó enterrado en lodo en una colina, y que, prácticamente, se había quedado sin fuerzas al momento en que lograron sacarlo del fango.

El suceso ocurrió en el sector Rabanal, del barrio Robles. De acuerdo con vecinos del área, José Ricardo Alvarado Berríos había salido de su casa e intentó atravesar un camino vecinal, pero con tanta lluvia que ha caído en la zona, y los deslizamientos de tierra y lodo que ha provocado esa lluvia, terminó enterrado en fango hasta la cintura.

PUBLICIDAD

4 Fotos Un deslizamiento de terreno lo cubrió hasta la cintura.

Afortunadamente, un vecino lo vio y, tras intentar socorrerlo sin éxito, alertó a las autoridades.

“Yo no vi lo que pasó. Pero cuando vine de casa, lo vi así, y me creí que eran los puerquitos que son salvajes por ahí, y estaba él ahí. Y traté de ayudarlo, pero no pude, porque me hundí también”, comentó Luis Berríos Fuentes, vecino del accidentado.

Tras un complejo operativo en la fangosa ladera, Alvarado Berríos fue rescatado. Aunque se notaba visiblemente agotado y en estado de shock, además de cubierto de fango, no parecía tener lesiones mayores. Comoquiera, fue trasladado en ambulancia a un hospital para ser evaluado por un médico.